Část 1/5

Domácí pečivo zažívá renesanci. Nejde jen o chuť, která se s kupovaným srovnává jen těžko, ale také o radost z procesu samotného. Pro někoho je pečení chleba nebo housek víkendovým rituálem, pro jiného každodenní samozřejmostí.

O své voňavé příběhy a recepty z kuchyně se s námi podělili čeští foodblogeři a foodblogerky, kteří se pečení věnují s vášní. Dozvíte se jejich osobní pohled na to, co pro ně domácí pečení znamená. Zda dávají přednost droždí, nebo kvásku, zda pečou podle tradičních receptur, nebo se nechávají vést moderními trendy. A také jsme nahlédli pod pokličku jejich plánů – co nového chystají pro své sledující?