Obědy doslova za pár korun. Dvanáct receptů pro ty, kdo potřebují ušetřit

Ať se díváte do peněženky z kteréhokoli úhlu, pohled, který se vám naskýtá, není zrovna radostný. Ceny všeho, co vás napadne, rostou, navíc se blíží Vánoce a kdo ví, co si na nás osud ještě nachystal. Pokud chcete rodině nabídnout k obědu něco, co bude milovat, ale nebude to stát majlant, zde jsou naše tipy.