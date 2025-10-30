Vyzkoušejte některý z našich receptů, které na váš stůl přinesou nejen strašidelné veselí, ale také spoustu chutí a barev. A to se k podzimnímu nečasu, který je za oknem, docela hodí. Tak dobrou chuť!
Halloweenské donuty
Ingredience:
250 ml mléka
1 sáček vanilkového cukru
21 g čerstvého droždí
500 g hladké mouky
1 vejce
1 žloutek
špetka soli
1 lžička rumu
2 lžíce oleje + na smažení
Na ozdobu:
barevné polevy podle fantazie
cukrové zdobení
lentilky
Pracovní postup:
- V hrnku smícháme trochu vlažného mléka s vanilkovým cukrem a rozdrobeným droždím. Necháme vzejít kvásek.
- Do mísy odvážíme mouku, přidáme vejce a žloutek pokojové teploty, špetku soli, rum a dvě lžíce oleje. Nakonec zapracujeme vzešlý kvásek.
- Vše promícháme (vařečkou nebo za pomoci robota) v pevné pružné těsto.
- To vyválíme na pomoučněném válu a vykrajujeme kruhy vykrajovátkem na donuty nebo velkou a malou skleničkou. Ty klademe na plech vyložený pečicím papírem a necháme čtvrt hodiny kynout.
- V kastrůlku rozpálíme vyšší vrstvu oleje a smažíme v něm donuty z obou stran dozlatova. Hotové je necháme okapat na míse vyložené kuchyňskými utěrkami.
- Vychladlé donuty zdobíme barevnými polevami dle chuti a fantazie a cukrovým zdobením nebo lentilkami.
Tip: Čokoládovou polevou můžete na barevné polevě tvořit vlákna pavučin nebo strašidelné motivy.
Čokoládové rakvičky
Ingredience:
150 g měkkého tvarohu
50 – 80 ml mléka
2 vejce
2 lžíce oleje
3/4 hrnku krupicového cukru
1,5 hrnku polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce kakaa
Na náplň:
400 g kvalitní hořké čokolády
400 ml smetany ke šlehání
Na ozdobu:
čokoládová poleva
cukrová poleva
nadrcené čokoládové sušenky
Pracovní postup:
- Nejprve si připravíme čokoládový krém. Šlehačku přivedeme v kastrůlku téměř k varu, pak do ní vsypeme nalámanou čokoládu a mícháme, až se krém spojí. Po vychladnutí ho uložíme do ledničky.
- Měkký tvaroh, mléko, vejce, olej a cukr vyšleháme v míse. Pak přidáme polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a kakaem a vymícháme hladké těsto.
- Plech vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Nalijeme do něj těsto a rovnoměrně uhladíme.
- Pečeme na 180 °C asi 25 minut. Vyzkoušíme špejlí, zda je propečené, pak vyjmeme a necháme vychladnout.
- Z papíru si vystřihneme šablonu ve tvaru rakve a z vychladlého těsta vykrajujeme rakvičky. Vyjmeme krém z ledničky, znova ho prošleháme a spojujeme s ním jednotlivé vykrájené kousky koláče.
- Každou rakvičku nakonec polijeme rozehřátou čokoládovou polevou a okraje posypeme nadrcenými sušenkami. Na vychladlou čokoládovou polevu uděláme cukrovou polevou kříže.
Tip: Společně s krémem můžeme rakvičky plnit také plátky banánů nebo třeba kompotovaných broskví.
Čarodějnické prsty
Ingredience:
500 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
300 g másla nebo hery
4 žloutky
jahodová marmeláda
mandlové lupínky na zdobení
Pracovní postup:
- Mouku, cukr, máslo, žloutky a lžičku marmelády propracujeme rukama na válu a vypracujeme hladké těsto. Zabalíme ho do potravinové fólie a dáme na půl hodiny do ledničky.
- Na pomoučněném válu vyválíme těsto na silnější plát, nožem ho nakrájíme na pruhy a ještě ho překrájíme napříč, abychom získali kousky těsta o přibližné délce lidských prstů.
- Z každého kousku vyválíme v rukou váleček, který na konci zploštíme do tvaru nehtového lůžka, do kterého naneseme trochu marmelády a přiložíme plátek mandle.
- „Prsty“ klademe na plech vyložený pečicím papírem a na každý uděláme nožem zářezy v místě kloubů.
- Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 12 minut. Pak vyjmeme a necháme zchladnout.
Tip: „Prsty“ můžete na stole naaranžovat do bezprstové rukavice, budou vypadat ještě strašidelněji.