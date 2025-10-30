Pavouci, myši, čarodějnice. Recepty na halloweenskou party nejen pro děti

Je tu období oblíbených halloweenských večírků, jež milují zejména děti, které tolik baví se bát. Až budete takovou party pořádat pro své potomky a jejich kamarády, připravte jim kromě strašidelné výzdoby také stylové pohoštění. Uvidíte, že budou nadšené.

Čarodějnické prsty | foto: Profimedia.cz

Vyzkoušejte některý z našich receptů, které na váš stůl přinesou nejen strašidelné veselí, ale také spoustu chutí a barev. A to se k podzimnímu nečasu, který je za oknem, docela hodí. Tak dobrou chuť!

Halloweenské donuty

Halloweenské donuty

Ingredience:
250 ml mléka
1 sáček vanilkového cukru
21 g čerstvého droždí
500 g hladké mouky
1 vejce
1 žloutek
špetka soli
1 lžička rumu
2 lžíce oleje + na smažení

Na ozdobu:
barevné polevy podle fantazie
cukrové zdobení
lentilky

Pracovní postup:

  1. V hrnku smícháme trochu vlažného mléka s vanilkovým cukrem a rozdrobeným droždím. Necháme vzejít kvásek.
  2. Do mísy odvážíme mouku, přidáme vejce a žloutek pokojové teploty, špetku soli, rum a dvě lžíce oleje. Nakonec zapracujeme vzešlý kvásek.
  3. Vše promícháme (vařečkou nebo za pomoci robota) v pevné pružné těsto.
  4. To vyválíme na pomoučněném válu a vykrajujeme kruhy vykrajovátkem na donuty nebo velkou a malou skleničkou. Ty klademe na plech vyložený pečicím papírem a necháme čtvrt hodiny kynout.
  5. V kastrůlku rozpálíme vyšší vrstvu oleje a smažíme v něm donuty z obou stran dozlatova. Hotové je necháme okapat na míse vyložené kuchyňskými utěrkami.
  6. Vychladlé donuty zdobíme barevnými polevami dle chuti a fantazie a cukrovým zdobením nebo lentilkami.

Tip: Čokoládovou polevou můžete na barevné polevě tvořit vlákna pavučin nebo strašidelné motivy.

Ďábelská roláda

Halloweenská roláda

Recept

Střední

60 min
Strašidelné plněné papriky

Strašidelné plněné papriky

Recept

Lehké

60 min
Halloweenské muffiny

Halloweenské muffiny

Recept

Lehké

60 min
Čokoládová rakvička

Čokoládové rakvičky

Ingredience:
150 g měkkého tvarohu
50 – 80 ml mléka
2 vejce
2 lžíce oleje
3/4 hrnku krupicového cukru
1,5 hrnku polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce kakaa

Na náplň:
400 g kvalitní hořké čokolády
400 ml smetany ke šlehání

Na ozdobu:
čokoládová poleva
cukrová poleva
nadrcené čokoládové sušenky

Pracovní postup:

  1. Nejprve si připravíme čokoládový krém. Šlehačku přivedeme v kastrůlku téměř k varu, pak do ní vsypeme nalámanou čokoládu a mícháme, až se krém spojí. Po vychladnutí ho uložíme do ledničky.
  2. Měkký tvaroh, mléko, vejce, olej a cukr vyšleháme v míse. Pak přidáme polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a kakaem a vymícháme hladké těsto.
  3. Plech vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Nalijeme do něj těsto a rovnoměrně uhladíme.
  4. Pečeme na 180 °C asi 25 minut. Vyzkoušíme špejlí, zda je propečené, pak vyjmeme a necháme vychladnout.
  5. Z papíru si vystřihneme šablonu ve tvaru rakve a z vychladlého těsta vykrajujeme rakvičky. Vyjmeme krém z ledničky, znova ho prošleháme a spojujeme s ním jednotlivé vykrájené kousky koláče.
  6. Každou rakvičku nakonec polijeme rozehřátou čokoládovou polevou a okraje posypeme nadrcenými sušenkami. Na vychladlou čokoládovou polevu uděláme cukrovou polevou kříže.

Tip: Společně s krémem můžeme rakvičky plnit také plátky banánů nebo třeba kompotovaných broskví.

Strašidelné perníčkové sušenky

Halloweenské cukroví

Recept

Střední

70 min
Cheesecake

Halloweenský cheesecake

Recept

Střední

100 min

Čarodějnické prsty

Čarodějnické prsty

Ingredience:
500 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
300 g másla nebo hery
4 žloutky
jahodová marmeláda
mandlové lupínky na zdobení

Pracovní postup:

  1. Mouku, cukr, máslo, žloutky a lžičku marmelády propracujeme rukama na válu a vypracujeme hladké těsto. Zabalíme ho do potravinové fólie a dáme na půl hodiny do ledničky.
  2. Na pomoučněném válu vyválíme těsto na silnější plát, nožem ho nakrájíme na pruhy a ještě ho překrájíme napříč, abychom získali kousky těsta o přibližné délce lidských prstů.
  3. Z každého kousku vyválíme v rukou váleček, který na konci zploštíme do tvaru nehtového lůžka, do kterého naneseme trochu marmelády a přiložíme plátek mandle.
  4. „Prsty“ klademe na plech vyložený pečicím papírem a na každý uděláme nožem zářezy v místě kloubů.
  5. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 12 minut. Pak vyjmeme a necháme zchladnout.

Tip: „Prsty“ můžete na stole naaranžovat  do bezprstové rukavice, budou vypadat ještě strašidelněji.

