Hlasujte pro muže v kuchyni. Autor nejlepšího snímku vyhraje myčku

Ceny v soutěži Tady šéfuju já

Soutěž o ceny Miele se koná na iDNES.cz v termínu od 15. 10. – 19. 11. 2020. Vylosovaní čtenáři mohou vyhrát tři myčky nádobí Miele G 5210 SC a tři vstupenky pro dva na párty se Zdeňkem Pohlreichem.

Cena Miele párty se šéfem Zdeňkem Pohlreichem

Vyhrajte dvě vstupenky na Miele párty s šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem. Můžete si vybrat, zda budete chtít na párty přijít do Prahy nebo do Brna do Miele Experience Centra. Na párty na vás bude čekat degustační menu o pěti chodech, do jehož přípravy se s mistrem můžete i sami zapojit. Z párty si odnesete nezapomenutelné vzpomínky a skvěle se pobavíte. Strávit i krátký čas se Zdeňkem Pohlreichem je nevšední zážitek, který překračuje hranice současné gastronomie.

Myčka nádobí Miele G 5210 SC bílá

Špičková volně stojící myčka Miele G 5210 SC Active Plus poskytuje dostatečný objem a vysoký komfort pro uložení až 14 jídelních sad. Energetická třída A+++ zaručuje maximální hospodárnost a skvělé výsledky mytí a sušení. Z programové nabídky je třeba zmínit QuickPowerWash, který se postará o běžně zašpiněné nádobí již za 58 minut. Na konci programu mytí navíc dochází k automatickému pootevření dvířek, což zajišťuje dokonale suché nádobí.

Ceny do soutěže věnoval německý výrobce prémiových domácích spotřebičů, společnost Miele. Již od svého založení v roce 1899 se Miele řídí příslibem kvality s mottem „Vždy lepší“. Miele tím říká: „Děláme vše pro to, abychom byli ‚vždy lepší‘ než všichni ostatní dodavatelé a ‚vždy lepší‘, než jsme nyní.“ Pro zákazníky to znamená uklidňující vědomí, že dostanou ty nejlepší domácí spotřebiče, které mohou za své peníze získat. Díky tomu je Miele jedinečné. Každý, kdo se rozhodne pro značku Miele, učiní moudré rozhodnutí, pravděpodobně na celý život.