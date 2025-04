Část 1/5

Mezi oblíbené recepty, které s námi kulinární influenceři v tomto svátečním období často sdílejí, patří zejména kynuté mazance, beránci nebo tradiční jidáše. Velikonoce jsou ovšem také ideální příležitostí pro experimentování.

A právě to nabízejí námi oslovené populární foodblogerky, které se rozhodly podělit se s námi o recepty na dort Entremet, mechovou roláda, kořeněné mazance a křehkou Pavlovu.

Kromě receptů influenceřï na sociálních rádi ukazují i to, jak svátky jara slaví oni se svými rodinami a partnery. A jak už to bývá, každý má své vlastní oblíbené zvyky a tradice. A tak jsme se jich i my zeptali, jak slaví Velikonoce.