Pečení je dědictví po komunistech. Co nebylo, to jsme si upekli, říká cukrářka

Chtěla jste být vždycky cukrářkou, nebo jste měla původně jiné plány? Představte si, že ne, cukrařina nebyla v mých představách. Chtěla jsem studovat UMPRUM, obor sklářství. Ale člověk míní a Pán Bůh mění. Tak to už bývá. Nicméně v té cukrařině jsem si našla to, co bych aplikovala i ve sklářství, a tak jsem tu kreativitu rozvíjela celý život ve sladkém.