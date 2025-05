Tento významný den vznikl v roce 1992 díky inspirativní ženě Mary Evans Youngové z Velké Británie. Sama si prošla náročným obdobím boje s anorexií a rozhodla se postavit proti nezdravým dietám, které nám fyzicky i psychicky škodí a ve většině případů ani nepřinášejí trvalé výsledky. Mary Evans Youngová věřila v přirozenost, zdravý životní styl a oslavu ženské krásy v její rozmanitosti. Krása totiž nemá žádné tabulky.

Důležité je zdraví, ne extrémní štíhlost

Příběh Mary Evans Youngové je silný a inspirativní. V minulosti byla šikanována kvůli své postavě. Tyto bolestné zkušenosti ji dovedly k boji proti dietní kultuře a za práva žen. Založila skupinu Bořiči diet a stala se součástí feministických hnutí. Její odhodlání pramenilo z hlubokého soucitu se ženami, které trpěly kvůli nerealistickým ideálům krásy.

Mary Evans Youngová se dnes v jídle neomezuje. Dává si to, co jí chutná, ale s ohledem na své zdraví volí často zdravější varianty. Myslí na svůj krevní tlak, cholesterol a cukr. A to je podle ní klíčové pro každého z nás – zaměřit se na své zdraví a na to, abychom se cítili dobře ve svém těle. Ne na dosažení extrémní štíhlosti diktované módními časopisy.

Mezinárodní den proti dietám symbolizuje modrá stužka

Mezinárodní den proti dietám byl stanoven na 6. května a na znamení souhlasu s touto filozofií se má každá z nás ozdobit modrou stužkou. Shodou okolností má právě tento den Mary Evans Youngová narozeniny. Nebyl to záměr, ale krásná náhoda.

Jídlo by mělo být požitkem a radostí. Ne neustálým zdrojem úzkosti. Proto si bez výčitek dopřejte jednu z těchto dobrot. Který z receptů vyzkoušíte?

Vafle se špenátem a vejcem

Začněte Mezinárodní den proti dietám s nadýchanými vaflemi.

Slaný koláč

Jako dopolední mlska, ale i jako plnohodnotné jídlo potěší slaný koláč plný smetany a másla.

Smažené věnečky

Vynikající je také francouzská specialita v podobě věnečků s citronovou polevou. Kdy jindy si dopřát smaženou sladkost než na Mezinárodní den proti dietám?

Gulášová polévka

Jako polévka před hlavním jídlem určitě potěší poctivá gulášovka. A nešetřete se zakysanou smetanou. Polévku krásně zjemní.

Vepřové koleno

Říká se, že na všem je něco dobrého i zlého. Totéž platí také o potravinách. Nic by se nemělo přehánět. V omezeném množství může být i tučné vepřové koleno zdravé. Obsahuje totiž kolagen, který je prospěšný pro klouby, nehty, vlasy i pleť.

Salát coleslaw

K vepřovému kolenu se skvěle hodí majonézový salát coleslaw.

Pistáciové tiramisu

Pistáciové závislačky zaručeně dostane pistáciové tiramisu, sladká tečka třeba k odpolední kávě.

Vepřové řízky v bramborákovém těstě

Na slavnostní večeři tohoto výjimečného dne se hodí vepřové řízky v bramborákovém těstě.

Farmářský bramborový salát

K řízkům se může podávat farmářský bramborový salát a slaninové chipsy.

Smažené sýrové kuličky se šunkou

K večernímu sledování televize potěší smažené sýrové kuličky se šunkou.