Pavla Janečková Hájková @vintagekitchen.cz

Když Pavla Janečková Hájková zakládala blog vintagekitchen.cz, její největší vášní bylo objevování starých, zapomenutých receptů na pokrmy s příběhem, které se kdysi vařily v českých domácnostech a dnes už je téměř neznáme. O svou lásku ke kulinární historii se podělila se čtenáři i ve své kuchařce Vintage Kitchen: Inspirace minulostí na talíři současnosti, kde tradiční recepty jemně přetvořila pro dnešní kuchyni.

Postupem času se její pozornost začala obracet i jinam – k tradičním jídlům z takzvaných modrých zón, tedy oblastí světa, kde lidé žijí déle a zdravěji. Právě tam dnes hledá inspiraci nejvíce. Sleduje, jak se jednoduchá místní kuchyně stala přirozenou součástí dlouhověkosti a ráda navštěvuje místa, kde se takto jí a žije.

Pavlo, co je podle vás základ úspěšného pikniku – jídlo, výbava, místo nebo společnost?

Jednoznačně společnost. Lidé, se kterými se cítíte dobře a se kterými se chcete smát, povídat nebo jen tiše ležet pod širým nebem. Ale hned na druhém místě je pro mě jídlo. Miluji ten okamžik, kdy vytáhnu z košíku něco, co nikdo nečekal – ať už je to nějaká dobrota podle zapomenutého receptu nebo jen neobvyklá kombinace chutí. Ráda překvapuji, ale stejně ráda i potěším tím, o čem už vím, že to ostatní mají rádi. Přinést na piknik jídlo, které udělá radost, je pro mě stejně důležité jako kvalitní deka nebo výhled.

Co si na piknik nebrat a co byste rozhodně nechala doma?

Na piknik rozhodně nepatří nic, co se rychle kazí, rozteče nebo vyžaduje komplikované porcování. Vyhýbám se také jídlům, která jsou příliš aromatická – byť miluji třeba zralé sýry, v piknikovém koši by mohly převzít hlavní roli ne zrovna šťastným způsobem. A co se chuti týče – určitě bych se vyhnula těžkým, těžko stravitelným jídlům. Piknik má být lehký, hravý a radostný a podle toho by se mělo vybírat i jídlo.