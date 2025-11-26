Mák má tu kouzelnou moc, že každému dezertu dodá noblesu, sytost a nádech starých časů. Tentokrát se zaměříme na recepty, které jsou ideální pro hosty, nedělní odpoledne a momenty, kdy se chcete opravdu rozmazlovat. Od roztomilých hvězdiček, přes řezy, které vydrží dlouho vláčné, až po nejštědřejší koláč roku – vyberte si makový recept, který se stane korunou vašeho adventního stolu.
Makové hvězdičky: Třpytivá krása a jemná chuť
Hvězdičky patří nejen na vánoční stromeček! Makové hvězdičky jsou ideální volbou pro ty, kteří milují jemné a máslové cukroví. Přidání máku dodá těstu luxusní strukturu a jemnou oříškovou chuť, která se v ústech úžasně rozvine.
Makové cukroví stačí po upečení jen pocukrovat, a získáte tak třpytivé, elegantní a nesmírně chutné hvězdy, které okamžitě upoutají pozornost. Dopřejte svému svátečnímu stolu ten pravý nebeský lesk!
Přísady
Na těsto
Na náplň
Příprava těsta
V míse smícháme mouku se škrobem, mákem, cukrem, vanilkovým cukrem a solí. Přidáme žloutky a máslo a ručně vypracujeme na hladké těsto.
Zpracování těsta a pečení
Těsto na pomoučněné pracovní ploše vyválíme pomocí válečku na plát o tloušťce asi 3 mm a vykrajujeme větší formičkou. Do poloviny hvězdiček vykrojíme menší hvězdičky. Naneseme je na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 8 minut, v elektrické na 200 °C a horkovzdušné na 180 °C.
Slepení džemem
Pečivo necháme vychladnout. Poté slepujeme k sobě džemem. A máme hotovo.
Vánoční koláč Štědrák: Symbol hojnosti a bohatství svátků
Existuje lepší název pro vánoční koláč? Štědrák je skutečným mistrovským dílem tradičního pečení, původem ze Slovenska a oblíbený i na moravském Slovácku. Jak název napovídá, je to koláč plný štědrosti – skládá se z několika vrstev kynutého těsta a minimálně čtyř (obvykle pěti) druhů náplní!
Tradiční složení je maková, tvarohová, ořechová a povidlová, které se střídají v úhledných vrstvách a symbolizují hojnost, kterou si přejeme pro nadcházející rok. Štědrák je vizuálně ohromující, plný bohatých chutí, a je ideální pro ty, kteří se nemohou rozhodnout, jakou náplň zvolit. Je natolik vydatný, že skvěle vyřeší problém s vánočním dezertem pro celou rodinu!
Přísady
Na macerování
Na těsto
Na ořechovou náplň
350 ml mléko polotučné
Na makovou náplň
Na ozdobení
Rozinky do rumu
V míse zalijeme rozinky rumem a necháme je macerovat.
Příprava těsta
V míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem, vanilkovým cukrem a kůrou. Přidáme mléko, máslo a žloutky a vypracujeme na hladké těsto. To v míse zakryjeme utěrkou a uložíme asi na hodinu na teplé místo vykynout.
Ořechová náplň
Na ořechovou náplň v kastrůlku smícháme mléko s cukrem a vanilkovým cukrem a přivedeme k varu. Poté odstavíme, přidáme ořechy a polovinu macerovaných rozinek a důkladně promícháme. Odstavíme a necháme vychladnout.
Maková náplň
Na makovou náplň v kastrůlku smícháme mléko s cukrem a skořicovým cukrem a přivedeme k varu. Poté odstavíme, přidáme mák a polovinu macerovaných rozinek a důkladně promícháme. Odstavíme a necháme vychladnout.
Zpracování těsta a pečení
Vykynuté těsto rozdělíme na tři stejné díly. Z každého dílu pomocí válečku na pomoučněné pracovní ploše postupně vyválíme pláty 30 x 40 cm. Na vymazaný a moukou vysypaný plech naneseme první plát a potřeme ořechovou náplní. Naneseme druhý plát, potřeme makovou náplní a zakryjeme posledním plátem. Povrch plátu na několika místech propícháme vidličkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 50 minut v elektrické troubě na 180 °C a horkovzdušné na 160 °C.
Dozdobení
Na ozdobení v míse vyšleháme tvaroh s cukrem a vanilkovým cukrem šlehačem dohladka. V jiné míse vyšleháme šlehačem povidla se skořicí a rumem dohladka. Každou směs zvlášť naplníme do cukrářského sáčku a na povrchu koláče vytvoříme mřížku. Vložíme do trouby a při stejné teplotě, jako jsme pekli, dopečeme ještě asi 10 minut.
Koláč necháme vychladnout a podáváme. Dobrou chuť!
Adventní makové řezy se švestkami: Vůně tradice s moderním šmrncem
Pokud dáváte přednost pečení na plech a hledáte dezert, který vydrží dlouho vláčný a plný chuti, Adventní makové řezy se švestkami jsou ideální volbou. Tato kombinace spojuje klasickou vláčnost makového těsta s lehce nakyslou a aromatickou chutí sušených švestek, které jsou pro podzimní a zimní pečení jako stvořené.
Švestky dodají řezům potřebnou šťavnatost a makové aroma se v nich dokonale rozvine. Tento koláč je krásně vrstvený, elegantní a skvěle se hodí k odpolední adventní kávě či čaji. Je to sladká tečka, která voní tradicí a zároveň chutná moderně!
Přísady
Na těsto
Na švestkovou náplň
Na smetanovou náplň
Příprava těsta
V míse smícháme mouku s kypřicím práškem, mákem, cukrem a solí. Přidáme vodu, olej, vejce a rum a vymícháme dohladka. Těsto naneseme na plech vyložený papírem na pečení a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 35 minut v elektrické troubě na 170 °C a horkovzdušné na 150 °C. Korpus necháme vychladnout. Poté ho vyklopíme a stáhneme papír na pečení.
Příprava švestkové náplně
Na přípravu švestkové náplně do hrnce vložíme očištěné a vypeckované švestky. Přidáme cukr, skořicový cukr, solamyl a vodu či víno a za stálého míchání na mírném ohni povaříme asi 5 minut.
Vrstvení korpusů
Korpus dvakrát podélně rozkrojíme na třetiny. Jednu třetinu korpusu vložíme na plech. Ještě teplou náplň naneseme stejnoměrně na korpus a uhladíme. Zakryjeme druhým plátem korpusu a uložíme asi na 30 minut do chladničky.
Příprava smetanové náplně a dozdobení
Smetanu se smeta-fixem v míse vyšleháme šlehačem dotuha. Asi polovinou šlehačky potřeme povrch korpusu a zakryjeme posledním plátem. Povrch a okraje potřeme zbylou šlehačkou a posypeme nastrouhanou polevou.
Ať už se rozhodnete pro roztomilé makové hvězdičky, křehký Štědrák nebo elegantní řezy, věříme, že vám mák přinese do kuchyně nejen bohatou chuť a zdraví, ale i hřejivý pocit domova a tradice, který ke svátkům neodmyslitelně patří.
Přejeme vám krásné a voňavé pečení!
