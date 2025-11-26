Makové recepty pro královský adventní stůl

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák hraje hlavní roli. Nechte se inspirovat a užijte si modré Vánoce.
Mák má tu kouzelnou moc, že každému dezertu dodá noblesu, sytost a nádech starých časů. Tentokrát se zaměříme na recepty, které jsou ideální pro hosty, nedělní odpoledne a momenty, kdy se chcete opravdu rozmazlovat. Od roztomilých hvězdiček, přes řezy, které vydrží dlouho vláčné, až po nejštědřejší koláč roku – vyberte si makový recept, který se stane korunou vašeho adventního stolu.

Makové hvězdičky: Třpytivá krása a jemná chuť

Hvězdičky patří nejen na vánoční stromeček! Makové hvězdičky jsou ideální volbou pro ty, kteří milují jemné a máslové cukroví. Přidání máku dodá těstu luxusní strukturu a jemnou oříškovou chuť, která se v ústech úžasně rozvine.

Makové cukroví stačí po upečení jen pocukrovat, a získáte tak třpytivé, elegantní a nesmírně chutné hvězdy, které okamžitě upoutají pozornost. Dopřejte svému svátečnímu stolu ten pravý nebeský lesk!

Přísady

Na těsto
275 g hladká mouka
25 g Gustin bez lepku Dr. Oetker
30 g 100% Mák mletý Dr. Oetker
100 g moučkový cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
špetka sůl
3 ks žloutek
200 g máslo změklé

Na náplň
100 g džem malinový nebo rybízový
100 g džem meruňkový

Příprava těsta

V míse smícháme mouku se škrobem, mákem, cukrem, vanilkovým cukrem a solí. Přidáme žloutky a máslo a ručně vypracujeme na hladké těsto.

Zpracování těsta a pečení

Těsto na pomoučněné pracovní ploše vyválíme pomocí válečku na plát o tloušťce asi 3 mm a vykrajujeme větší formičkou. Do poloviny hvězdiček vykrojíme menší hvězdičky. Naneseme je na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 8 minut, v elektrické na 200 °C a horkovzdušné na 180 °C.

Slepení džemem

Pečivo necháme vychladnout. Poté slepujeme k sobě džemem. A máme hotovo.

Makové hvězdičky od Dr.Oetker

Vánoční koláč Štědrák: Symbol hojnosti a bohatství svátků

Existuje lepší název pro vánoční koláč? Štědrák je skutečným mistrovským dílem tradičního pečení, původem ze Slovenska a oblíbený i na moravském Slovácku. Jak název napovídá, je to koláč plný štědrosti – skládá se z několika vrstev kynutého těsta a minimálně čtyř (obvykle pěti) druhů náplní!

Tradiční složení je maková, tvarohová, ořechová a povidlová, které se střídají v úhledných vrstvách a symbolizují hojnost, kterou si přejeme pro nadcházející rok. Štědrák je vizuálně ohromující, plný bohatých chutí, a je ideální pro ty, kteří se nemohou rozhodnout, jakou náplň zvolit. Je natolik vydatný, že skvěle vyřeší problém s vánočním dezertem pro celou rodinu!

Přísady

Na macerování
250 g rozinky
200 ml rum

Na těsto
750 g polohrubá mouka
2 balení Droždí Dr. Oetker
1 KL sůl
100 g moučkový cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
1 balíček Finesse Citrónová kůra strouhaná Dr. Oetker
300 ml mléko polotučné vlažné
125 g máslo změklé
3 ks žloutek

Na ořechovou náplň

350 ml mléko polotučné
200 g cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
250 g ořechy vlašské mleté

Na makovou náplň
350 ml mléko polotučné
200 g cukr
1 balíček Skořicový cukr Dr. Oetker
200 g 100% Mák mletý Dr. Oetker

Na ozdobení
500 g tvaroh polotučný
100 g cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
250 g švestková povidla
0,5 KL skořice mletá
1 PL rum

Rozinky do rumu

V míse zalijeme rozinky rumem a necháme je macerovat.

Příprava těsta

V míse smícháme mouku s droždím, solí, cukrem, vanilkovým cukrem a kůrou. Přidáme mléko, máslo a žloutky a vypracujeme na hladké těsto. To v míse zakryjeme utěrkou a uložíme asi na hodinu na teplé místo vykynout.

Ořechová náplň

Na ořechovou náplň v kastrůlku smícháme mléko s cukrem a vanilkovým cukrem a přivedeme k varu. Poté odstavíme, přidáme ořechy a polovinu macerovaných rozinek a důkladně promícháme. Odstavíme a necháme vychladnout.

Maková náplň

Na makovou náplň v kastrůlku smícháme mléko s cukrem a skořicovým cukrem a přivedeme k varu. Poté odstavíme, přidáme mák a polovinu macerovaných rozinek a důkladně promícháme. Odstavíme a necháme vychladnout.

Zpracování těsta a pečení

Vykynuté těsto rozdělíme na tři stejné díly. Z každého dílu pomocí válečku na pomoučněné pracovní ploše postupně vyválíme pláty 30 x 40 cm. Na vymazaný a moukou vysypaný plech naneseme první plát a potřeme ořechovou náplní. Naneseme druhý plát, potřeme makovou náplní a zakryjeme posledním plátem. Povrch plátu na několika místech propícháme vidličkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 50 minut v elektrické troubě na 180 °C a horkovzdušné na 160 °C.

Dozdobení

Na ozdobení v míse vyšleháme tvaroh s cukrem a vanilkovým cukrem šlehačem dohladka. V jiné míse vyšleháme šlehačem povidla se skořicí a rumem dohladka. Každou směs zvlášť naplníme do cukrářského sáčku a na povrchu koláče vytvoříme mřížku. Vložíme do trouby a při stejné teplotě, jako jsme pekli, dopečeme ještě asi 10 minut.

Koláč necháme vychladnout a podáváme. Dobrou chuť!

Vánoční koláč Štědrák od Dr.Oetker

Adventní makové řezy se švestkami: Vůně tradice s moderním šmrncem

Pokud dáváte přednost pečení na plech a hledáte dezert, který vydrží dlouho vláčný a plný chuti, Adventní makové řezy se švestkami jsou ideální volbou. Tato kombinace spojuje klasickou vláčnost makového těsta s lehce nakyslou a aromatickou chutí sušených švestek, které jsou pro podzimní a zimní pečení jako stvořené.

Švestky dodají řezům potřebnou šťavnatost a makové aroma se v nich dokonale rozvine. Tento koláč je krásně vrstvený, elegantní a skvěle se hodí k odpolední adventní kávě či čaji. Je to sladká tečka, která voní tradicí a zároveň chutná moderně!

Přísady

Na těsto
280 g hladká mouka
1 balíček Kypřicí prášek do pečiva Dr. Oetker
50 g 100% Mák mletý Dr. Oetker
170 g cukr
špetka sůl
170 ml voda
90 ml slunečnicový olej
1 ks vejce slepičí
1 PL rum

Na švestkovou náplň
600 g švestka
2 PL moučkový cukr
2 balení Skořicový cukr Dr. Oetker
3 PL Solamyl bez lepku Dr. Oetker
3 PL voda vlažná nebo bílé či červené víno

Na smetanovou náplň
400 ml smetana ke šlehání 33%
2 balíčky Smeta-fix Dr. Oetker
1 balíček Poleva tmavá Dr. Oetker nastrouhaná

Příprava těsta

V míse smícháme mouku s kypřicím práškem, mákem, cukrem a solí. Přidáme vodu, olej, vejce a rum a vymícháme dohladka. Těsto naneseme na plech vyložený papírem na pečení a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 35 minut v elektrické troubě na 170 °C a horkovzdušné na 150 °C. Korpus necháme vychladnout. Poté ho vyklopíme a stáhneme papír na pečení.

Příprava švestkové náplně

Na přípravu švestkové náplně do hrnce vložíme očištěné a vypeckované švestky. Přidáme cukr, skořicový cukr, solamyl a vodu či víno a za stálého míchání na mírném ohni povaříme asi 5 minut.

Vrstvení korpusů

Korpus dvakrát podélně rozkrojíme na třetiny. Jednu třetinu korpusu vložíme na plech. Ještě teplou náplň naneseme stejnoměrně na korpus a uhladíme. Zakryjeme druhým plátem korpusu a uložíme asi na 30 minut do chladničky.

Příprava smetanové náplně a dozdobení

Smetanu se smeta-fixem v míse vyšleháme šlehačem dotuha. Asi polovinou šlehačky potřeme povrch korpusu a zakryjeme posledním plátem. Povrch a okraje potřeme zbylou šlehačkou a posypeme nastrouhanou polevou.

Ať už se rozhodnete pro roztomilé makové hvězdičky, křehký Štědrák nebo elegantní řezy, věříme, že vám mák přinese do kuchyně nejen bohatou chuť a zdraví, ale i hřejivý pocit domova a tradice, který ke svátkům neodmyslitelně patří.

Přejeme vám krásné a voňavé pečení!

Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Dr. Oetker.

Bezé roláda s vlašskými ořechy

Bezé roláda s vlašskými ořechy

Střední

70 min

Nevíte, co upéct? Vyzkoušejte tuto bezé roládu.

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Střední

60 min

Upečte si žloutkové obdélníčky s ořechy, které vás okouzlí svou jemností.

26. listopadu 2025

