Mák, naše modré zlato: Makové cukroví si zkrátka zamilujete

Přichází ta kouzelná doba, kdy kuchyně voní vanilkou, skořicí a… mákem! Tato drobná modrá semínka jsou neodmyslitelnou součástí naší tradice. Perfektně se snoubí se švestkami a parádu dělají i na vánočním stole. Vyzkoušejte makové cukroví a rozhodně se stane vaší oblíbenou každoroční pochoutkou k pohádkám.
Věděli jste ale, že mák je považován za jednu z našich národních superpotravin? Historie máku sahá až do neolitu a pro mnoho starověkých civilizací, včetně Egypťanů a Řeků, byl nejen potravinou, ale i lékem a občas platidlem.

Česká republika má k máku velmi blízko – jsme totiž největším legálním pěstitelem potravinářského máku na světě!

Mák je pro nás nejen delikatesa, ale i kulturní dědictví, kterému se na našich polích daří nejlépe. A právě onen český modrý mák je ceněný pro svou jemně sladkou chuť a přirozeně nízký obsah alkaloidů.

Proč mák neodmyslitelně patří do vánočního pečení?

  • Vápníková bomba pro kosti: Mák je jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů vápníku vůbec. Ve 100 gramech se nachází až dvanáctkrát více vápníku než v kravském mléce! Je tak skvělým spojencem pro silné kosti a zuby.
  • Balzám na nervy: Obsahuje vysoké množství hořčíku a vitamínů skupiny B, které podporují nervový systém a pomáhají bojovat proti únavě a stresu.
  • Vláknina pro dobré trávení: Mák je bohatý na vlákninu, která pomáhá regulovat trávení a čistit střeva.
  • Zdravé tuky pro srdce: Obsahuje nenasycené mastné kyseliny (omega-6 a omega-9), které pomáhají udržovat zdravou hladinu cholesterolu.

Nastal čas pustit se do pečení!

Makové cukroví je skvělou volbou pro ty, kteří hledají alternativu k ořechům a chtějí na sváteční stůl přinést nejen tradici, ale i zdravou sílu.

Maková vosí hnízda: Křehké úly se silnou chutí

Pokud hledáte vánoční cukroví, které kombinuje skvělou chuť a tradici v moderním hávu, vyzkoušejte maková vosí hnízda. Na rozdíl od tradičních ořechových či kakaových variant přidává mák hluboký, lehce nasládlý a oříškový tón, který se skvěle doplňuje s krémovou náplní.

Přísady

Na těsto
160 g kakaové sušenky nadrcené
60 g 100% Mák mletý Dr. Oetker
30 g moučkový cukr
1 balíček Finesse Citrónová kůra strouhaná Dr. Oetker
120 g máslo změklé

Na náplň
100 ml vaječný koňak
50 g máslo změklé

Na dokončení
asi 30 kusů piškot dětský kulatý

Příprava těsta

Na přípravu těsta v míse smícháme sušenky s mákem, cukrem a kůrou. Přidáme máslo a ručně vypracujeme dohladka.

Příprava náplně

Na přípravu náplně vyšleháme máslo s vaječným koňakem šlehačem do krémové konzistence a naneseme do cukrářského sáčku.

Formování vosích hnízd

Z těsta vytvoříme kuličky, obalíme je v máku a vmáčkneme do formičky na vosí hnízda. Otočeným koncem vařečky nebo prstem utvoříme ve středu těsta důlek. Do důlku stříkneme náplň a uzavřeme vypouklou stranou piškotu tak, aby hnízdo dobře stálo. Poté vosí hnízda z formičky vyklopíme. Takto postupujeme s celým množstvím surovin. Následně maková vosí hnízda uložíme do chladničky ztuhnout.

Maková vosí hnízda od Dr.Oetker

Křehké a elegantní makovo-vanilkové rohlíčky

Vanilkové rohlíčky jsou samy o sobě dokonalé. Co když ale jdou pozvednout na ještě vyšší úroveň? Přidáním mletého máku do těsta získají rohlíčky úžasnou křehkost, tmavší barvu a komplexní oříškovou chuť, která se dokonale snoubí s omamnou vůní pravé vanilky.

Makovo-vanilkové rohlíčky jsou ideální pro ty, kteří milují jemné a rozplývající se cukroví, ale chtějí letos zkusit něco trochu jiného. Vsaďte na tuto elegantní kombinaci a sledujte, jak rychle zmizí z vašeho svátečního talíře!

Přísady

Na těsto
250 g hladká mouka
špetka sůl
100 g 100% Mák mletý Dr. Oetker
70 g moučkový cukr prosátý
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
1 balíček Finesse Citrónová kůra strouhaná Dr. Oetker
1 ks žloutek
200 g máslo změklé

Na obalení
100 g moučkový cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker

Příprava těsta

Na přípravu těsta v míse smícháme mouku se solí, mákem, cukrem, vanilkovým cukrem a kůrou. Přidáme žloutek a máslo a ručně vypracujeme dohladka. Těsto necháme v chladničce asi půl hodiny odpočinout.

Zpracování těsta a pečení

Na pomoučněné pracovní ploše vytvoříme z těsta 2 válečky dlouhé asi 25 cm a z každého nakrájíme asi 25 stejných dílků. Z dílků vytvoříme rohlíčky a přeneseme je na plechy vyložené papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 12 minut v elektrické troubě na 180 °C, v horkovzdušné na 160 °C.

Dokončení

Ještě horké rohlíčky obalíme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem a necháme vychladnout.

Makovo-vanilkové rohlíčky od Dr.Oetker

Makové slepované cukroví: Křehké kroužky, dvojí radost

Slepované cukroví je evergreenem každé vánoční tabule, ale maková varianta přináší do klasického lineckého těsta novou hloubku. Díky mletému máku je makové slepované cukroví neskutečně křehké, krásně se s ním pracuje a po upečení se na jazyku doslova rozplývá.

Hra chutí je dokonalá: bohatost máku skvěle kontrastuje s ostrou kyselostí marmelády, celkový dojem korunuje jemná poleva.

Přísady

Na těsto
250 g máslo změklé
125 g moučkový cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
0,5 KL Aroma mandlové Dr. Oetker
1 KL sůl
1 balíček Maková náplň Dr. Oetker
300 g hladká mouka

Na slepení
150 g džem pikantní (rybízový, malinový…)

Na polevu
1 balíček Poleva světlá Dr. Oetker

Příprava těsta a pečení

Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem, vanilkovým cukrem, aromatem a solí šlehačem do pěny. Přidáme makovou náplň a mouku a vymícháme dohladka. Těstem naplníme cukrářský sáček a na plech vyložený papírem na pečení nastříkáme kolečka. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 12 minut v elektrické troubě na 180 °C a v horkovzdušné na 160 °C. Pečivo následně necháme zchladnout.

Slepování a namáčení do polevy

Vychladlé slepíme džemem. Polevu rozpustíme podle návodu na obale a pečivo namáčíme.

Makové slepované cukroví od Dr.Oetker

Ať už si vyberete křehké makovo-vanilkové rohlíčky, elegantní makové slepované cukroví, nebo sázku na jistotu v podobě nepečených makových vosích hnízd – každý kousek vám přinese tu pravou chuť tradic, která k vánočnímu cukroví neodmyslitelně patří.

Užijte si pečení plné máku a krásných chvil se svými nejbližšími.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Dr. Oetker.

