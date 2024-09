Nejen paprika, guláš a lečo. Maďarská kuchyně je koncert pro chuťové buňky

Navíc je s tou naší propojená víc, než si myslíme. A to nejen díky společné rakousko-uherské historii, ale i kvůli prolínání se slovenskou kuchyní, která byla až do 90. let minulého století součástí našeho společného československého kulinárního dědictví.

Chuťové bohatství maďarské kuchyně ovlivnili nejen blízcí sousedé, tedy Rakousko, Slovensko a Ukrajina, ale je zde patrný i vliv Turecka, které mělo v minulosti v oblasti významný vliv.

Pojďme se nyní podívat zblízka na některé zásadní perly maďarské kuchyně, jejichž věhlas už dávno přesáhl hranice této středoevropské země.