Lilkové recepty: Řecká musaka, grilované rolky i zahradnická polévka

, aktualizováno

Cuketu do svého letního repertoáru zakomponoval už snad každý, ovšem s lilkem se to má tak, že se často ostýcháme pozvat ho do kuchyně. Nechte se inspirovat středomořskou kuchyní a zkuste pravou řeckou musaku, barevnou polévku s krůtím masem nebo lahodné rolky.