Zdravé nemusí znamenat drahé. Jak vařit rodině s omezeným rozpočtem

V poslední době jsme si možná trochu zafixovali, že zdravé = alternativní a potažmo drahé. Zdravé ovšem nemusí znamenat drahé. Stejně tak levné nemusí znamenat nekvalitní nebo podřadné. Mnohdy stačí jen trocha plánování, správné skladování často se kazících potravin a znalost marketingových triků společností s „fit“ produkty a jste na koni. Jak na to?

Udělejte si plán

Ať už nakupujete pro sebe s partnerem, nebo pro celou rodinu, vaší peněžence zcela určitě pomůže si svoje jídla naplánovat. Až 50 % výdajů na potraviny se dá ušetřit v případě, že nakupujete jen to, co opravdu sníte. Proto také nechoďte na nákup hladoví.

Omezte plýtvání

Osvojte si pravidla správného skladování jednotlivých druhů potravin. Rajčata nepatří do lednice, salát dejte nasávat do vody, chléb vložte do plátěného pytlíku, brambory skladujte ve tmě a chladu, hnědé banány zmrazte a nechte na později do bábovky.

Tipů a triků, které vám pomohou omezit plýtvání potravinami v domácnosti je mnoho, můžete je najít třeba na webu Zachraň jídlo. Čím méně budete doma vyhazovat, o to více avokád nebo čerstvých ryb si můžete koupit.



Sezonní ovoce a zelenina

Čerstvé ovoce a zelenina jsou pro zdravý a vyvážený jídelníček klíčové, ale jejich cena může být obzvlášť v této době velmi vysoká. Sledujte, která zelenina a ovoce jsou v sezoně – výkupní cena jde v případě vysoké nabídky vždy dolů. Může se dokonce stát, že některá domácí produkce bude v nárazech cenově dostupnější než zahraniční.

Veďte si seznam vašich oblíbených potravin a jejich cenu průběžně kontrolujte, budete překvapeni. Pozor! Občas se může stát, že se obchodní řetězec rozhodne dát do akce něco, co má konkurenční obchodník draho nebo o co je zrovna zájem, ale cenu sníží jen zdánlivě. V tu chvíli je dobré vědět, jestli je sleva vůči normálu opravdová, anebo zavádějící.

Nakupujte privátní značky řetězců

Mnohdy se stává, že základní suroviny (luštěniny, celozrnné těstoviny, oleje, mouky aj.) jsou v regálech ve zdánlivě různých kvalitách a tedy cenách. Často však zákazník platí spíše za značku, marketing a lepší obal než za lepší obsah.

Privátní značky supermarketů mohou být vyráběné ve stejných fabrikách jako obdobné produkty s mnohonásobně vyšší cenovkou. Stačí se podívat na výrobce a složení. Hlavně u produktů, které nakupujete často a ve větším množství, se vyplatí výrobce znát a sledovat nezávislé testy v časopisech.

Nahraďte maso luštěninami

Maso může s finální sumou na účtence poměrně významně zamávat. Nahraďte ho příležitostně luštěninami. Při jejich nákupu můžete výrazně ušetřit, pokud si odvyknete kupovat ty předvařené či konzervované. Cena sušených luštěnin je v přepočtu obvykle výrazně nižší.

Pěstujte sami nebo využijte samosběr

Možná máte jen truhlíky za oknem, ale místo muškátů můžete pěstovat bazalku, pažitku nebo třeba libeček a tymián. Pokud nemáte ani to, můžete alespoň klíčit. Obohatíte tak svůj jídelníček o důležité vitaminy a podpoříte téměř zadarmo svoji imunitu. Přes léto také ušetříte za čerstvé bylinky.

Pokud máte vlastní zahradu, tak se fantazii meze nekladou. Ze sazenic můžete mít vlastní saláty, rajčata, lilky, zkrátka cokoliv, co stačí jednou za čas zalít a nakonec zadarmo sklidit.

Pokud zahradničení není zrovna vaše hobby, můžete za zvýhodněné ceny využít samosběrů. Například cena rybízu může být v kamenném obchodě i třikrát vyšší než při samosběru. Nasbírejte si o něco více a levný vitamin C a E zamrazte na později.

Stejně tak si můžete na podzim téměř zadarmo udělat zásobu vlašských ořechů nebo jablečných křížal ze stromů všem přístupných. Aktuální informace najdete třeba na webu Na ovoce.

Korunka ke korunce

Možná se to nezdá, ale od každé rady trochu dohromady může udělat opravdu velký rozdíl. Když se vám díky plánování podaří ušetřit, byť stokorunu týdně, už to máte za měsíc 400 korun. A zvládnete-li snížit o 10 % množství potravin, které vyhodíte, může to u čtyřčlenné rodiny dělat i 1000 korun měsíčně.

Přičtěte k tomu pár surovin z akce, z vlastní zahrádky nebo ze samosběru a ve vašem rozpočtu na jídlo se uvolní spousta peněz. Nebude pak pro vás stresující dát o trochu více za brokolici nebo kvalitní rybu, protože jste si pro ni dobrým hospodařením udělali prostor.