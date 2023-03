Poklička, klapky na očích i rozum v hrsti. Pět triků, jak ušetřit v kuchyni

Nakupujte šikovně

Před nákupem si sestavte seznam, klidně si i naplánujte, co budete následující týden vařit. Pokud se vám stává, že vám koncem měsíce nezbývá dost peněz, udělejte si rozpočet na jednotlivé týdny a nepřekračujte jej.

Nikdy nechoďte na nákup hladoví nebo krátce před zavírací dobou, nechte si dost času na prostudování cen. Dejte si také pozor na to, že někteří výrobci nabízejí podobné zboží, na které jste byli zvyklí, ale v menším balení, takže vypadá zdánlivě levnější.

Dalším „chytákem“ jsou také různé náhražky, které vypadají jako něco, čím ve skutečnosti nejsou (například máslo vs. rostlinný tuk, čokoláda vs. pochoutka apod.) Na to pozor zejména při populárních nákupech za hranicemi, kde se přidává ještě jazyková bariéra.

I když to může být těžké, snažte se ubránit lákadlům obchodníků, která vás svádějí koupit něco, co nepotřebujete.

Nestyďte se nakupovat zboží v akci. Proč za něj dávat zbytečně víc? Skvělá jsou také větší balení, která bývají cenově výhodnější. Vždy si to ale pro jistotu přepočítejte, ne pokaždé se to musí vyplatit, zejména u akčního zboží. Vsaďte také na množstevní slevy.

Dávejte přednost domácí produkci. Ovoce a zeleninu nakupujte v sezoně, kdy se u nás sklízí. V mimosezoně můžete volit mražené varianty. Někteří obchodníci, a to nejen na internetu, nabízejí zboží s blížící se dobou spotřeby nebo unavenou zeleninu za výhodné ceny. „Zachraňte ho“ a při tom ušetřete.