Část 1/3

Zajímalo nás, co nejčastěji nalévají do sklenic svým hostům, zda při přípravě nápojů myslí i na zdravější alternativy a jak řeší sladkost drinků bez zbytečné chemie. A položili jsme i klíčovou otázku, který nápoj by podle nich neměl během léta chybět v naší lednici?

Sdílené recepty voní po mátě, meduňce, malinách, bezinkách a jahodách a možná i vás inspirují k tomu, abyste letos svou letní limonádu pojali trochu jinak.

Markéta Marešová alias @lzickacukru

Blog Lžička cukru vytvořila Markéta Marešová pro všechny, kteří mají slabost pro dobré jídlo a jeho přípravu. Vaření a pečení je pro ni nejen radostí, ale i formou odpočinku a tvoření – a právě o tuto radost se se svými sledujícími chce podělit.

Původně začínala, jak už název blogu napovídá, na sladkých receptech, s postupem let svou tvorbu rozšířila i na slané dobroty. Ráda ve svých receptech kombinuje jednoduchost, dostupné suroviny a sezonní inspiraci. Ať už jde o voňavý koláč, vydatnou polévku nebo rychlou večeři po práci, chce ukázat, že i obyčejné jídlo může být výjimečné, když se dělá s láskou.

Jaká je vaše nejoblíbenější kombinace chutí v drinku?

Mám nejraději svěží citrusové příchutě, takže citron a limetka u nás doma nikdy nesmí chybět.

Jaké nápoje nejčastěji připravujete pro hosty na letních oslavách nebo pikniku?

Ráda vždy sáhnu po limonádě z domácího sirupu, ať už jahodového, rybízového nebo třeba levandulového. Doplním ho perlivou vodou, ledem, čerstvým ovocem, mátou a plátky citrusů.

Přemýšlíte i nad tím, aby byly nápoje zdravější? Používáte alternativy cukru nebo přírodní konzervaci?

Určitě přemýšlím, ale žádné náhražky cukru nepoužívám, raději ho přidám méně. Sladké nápoje obecně beru jako něco výjimečného, co si dopřávám jen občas.

Který nápoj podle vás patří do letní lednice – a proč právě ten?

Bude to znít nudně, ale určitě perlivá voda! Je osvěžující a dá se z ní připravit skvělý drink během chvilky.