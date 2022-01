Zázrak zvaný zelí. Povzbudí imunitu, pomáhá hubnout a navíc skvěle chutná

Zelí je opravdový zázrak, který máme všichni při ruce. Pěstuje se více než 4000 let a staří Egypťané mu připisovali božskou moc, dokonce ho obětovali i bohům. V jeho sílu věřili i ve starověkém Řecku. My dnes víme, že jeho hlavním bohatstvím je vysoký obsah vitaminu C a síry.

Zelí podporuje mozek a napomáhá udržovat paměť a koncentraci. Látky, které obsahuje, zabraňují poškození nervů a zlepšují obranu proti Alzheimerově chorobě a demenci. Ale pozor. Léčivé účinky má zelí pouze v syrovém stavu či lehce podušené. Vařené zelí naopak zatěžuje játra.

Jaké jsou pozitivní účinky zelí nejen na naše zdraví?