Markéta Chovancová Markéta v troubě

Je oblíbenou foodblogerkou a na svém instagramovém blogu Markéta v troubě inspiruje rozmanitými recepty, které jsou sestaveny z běžně dostupných surovin a napsány tak, aby se povedly úplně všem, provoněly dům a udělaly vaše dny lahodnější a krásnější. Je také maminkou tří dětí a věří, že dobré poctivé jídlo je součástí rodinné pohody. Markéta je přesvědčena, že osvědčené recepty by se měly šířit, aby udělaly radost co nejvíce lidem.

Pamatujete si svůj první pokus o kynuté těsto? Jak to dopadlo?

Kupodivu dobře. (smích) Měla jsem navnímané rady už z dětství od babičky i maminky, takže to šlo tak nějak samo, stačilo se držet receptu. Můj první výtvor byl klasický kynutý koláč na plech s tvarohem a ovocem. Všem moc chutnal a zmizel doslova během pár minut, což mě vždycky nejvíc potěší.

Máte raději sladké, nebo slané varianty kynutého těsta?

Oboje, ráda peču sladké i slané. Pravda, častěji jsou to buchty, koláče a záviny, ale moc oblíbená je u nás i domácí pizza, alsaský koláč, peču si i vlastní bulky na burgery. Občas si upeču i domácí rohlíky, chleba nebo toastový chléb.

Co vás na pečení z kynutého těsta baví nejvíc?

Baví mě samotná práce s těstem a pak samozřejmě ten čerstvě upečený kousek – ještě vlažný, měkký, nadýchaný. A jak si na dobrotách pochutná celá rodina. To je pro mě ta největší odměna.

Používáte spíš čerstvé droždí, sušené, nebo experimentujete i s kváskem?

Nejčastěji používám čerstvé droždí, ale v zásobě mám vždycky i sušené, když je potřeba neplánovaně něco upéct. I u některých receptů na blogu volím právě sušené droždí, aby si na pečení troufli i začátečníci. Když vidí, že stačí jen přisypat droždí do mouky a není potřeba předem nechávat vzejít kvásek, často se odhodlají to zkusit. Podařený výsledek vždycky motivuje k dalšímu pečení. Kváskovala jsem hodně v období pandemie, to jsem natáčela i videa na založení kvásku, pečení prvního chleba a podobně. Spousta lidí u toho zůstala a dodnes mi posílají, jak v kváskování pokračují.

Máte nějaký osvědčený způsob, jak udělat kynuté těsto nadýchané a vláčné?

Důležité je pohlídat si teplotu tekutin – mléko nebo voda by měly být jen vlažné, ideálně kolem 30–35 °C. Nesmí být příliš horké, to je nejčastější chyba. Použít kvalitní mouku, tuk přidat až po zamíchání všech surovin, do sladkých variant dávám máslo a také trochu sádla, s těstem se lépe pracuje a vydrží i po upečení déle vláčné. Je také třeba nepodcenit hnětení těsta, i v robotu ho nechávám cca 10 minut, těsto je pak pružné a nelepí se na stěny. Těsto v míse pak přikryju potravinářskou folii nebo vlhkou utěrkou, aby neosychalo. Nechávám ho kynout 90 minut, i když je většinou v receptech napsáno 60 minut. Osvědčilo se mi to velmi. Poté ještě kyne cca 30 minut na plechu před pečením.

Jaký je váš tip pro někoho, kdo se kynutého těsta bojí, ale chtěl by to zkusit?

Najít si jednodušší recept, třeba právě klidně i se sušeným droždím, dodržet doporučené rady a postup, nejlépe i vidět na videu jakou má mít těsto konzistenci, nepřidávat zbytečně mouku navíc – to je též častá chyba. V osvědčeném receptu a s dobrou moukou se těsto nejprve jeví jako lepivé, ale hnětením po dobu několika minut se stane pružným a lepit přestane. Po přidání mouky je pak těsto zbytečně tuhé.