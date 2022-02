SOUTĚŽ: Co víte o propojení lásky s jídlem? Zkuste kvíz a vyhrajte vůni

Soutěžit můžete až do 12 hodin v pondělí 21. února. Výhru, kterou je Parfémová voda Eclat Nuit for Her and for Him, získá pět vylosovaných čtenářek či čtenářů, kteří odpovědí na všechny otázky kvízu správně a zapojí se do soutěže.

Komerční sdělení

Výhry v soutěžním kvízu

Parfémová voda Eclat Nuit for Her and for Him Osvětlená noční Paříž a v ní jen ona a on, vzduch naplněný smyslností a láskou. Přesně takovouto romantickou atmosféru pocítíte pokaždé, když se zahalíte do svůdných tónů nové elegantní vůně Eclat Nuit od Oriflame. Obě vůně získá pět vylosovaných čtenářů. Dámská chypre květinová vůně vyzařuje moderní šarm a podtrhne vaši ženskost. Jasmínové srdce doplněné intenzivním akordem neodolatelných bílých květů otevírá dveře smyslnosti a naplňuje vzduch jiskřivou energií. Pařížskou noc oděnou do temného sametu odráží pánská parfémovaná voda, jejíž srdce tvoří tóny černé kůže. Tuto esenci luxusu doplňuje podmanivá vůně rozmarýnu, bergamotu a pelargonie. Prožijte díky novým vůním Eclat Nuit pro něho a pro ni kouzlo pařížské noci, ať už jste kdekoliv.



Dokonalé valentýnské duo najdete na e-shopu www.oriflame.cz

Pravidla soutěže najdete na tomto odkazu.