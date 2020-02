KVÍZ: Vyhrajte účast na kulinárním workshopu a objevte kuchyni Vietnamu

Baví vás při vaření experimentovat a učit se něčemu novému? Jsou asijské speciality tím, co vám chutná, ale na co si doma netroufáte? Zkuste své znalosti v zábavném kvízu a možná právě vy budete mít možnost zúčastnit se kulinárního workshopu, kde proniknete do tajů vietnamských chutí a vůní.