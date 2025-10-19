Připálené mléko
Aby k tomu vůbec nedošlo, je lepší hrnec, v němž budete mléko ohřívat, vypláchnout studenou vodou. Jestli už ale ke kalamitě dojde, přelijte nepoškozenou část mléka do čistého kastrůlku.
Nemíchejte ho, aby se nepropojilo se škraloupem ze dna, jinak by mléko ihned chytlo pachuť. Lehký zápach pomůže zmírnit špetka soli nebo kousíček chleba, který na chvíli vložíte do mléka a potom zase vyjmete.
Želatina se žmolky
Bez dokonale hladké želatiny se nepohnete – když místo ní v hrnci máte hromadu žmolků, začněte hned se záchrannou akcí. Stačí ji znovu ohřát, samozřejmě za stálého míchání, a propasírovat přes síto.