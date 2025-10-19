Sražená majonéza i zakalený vývar. Jak si poradit s kuchyňskými karamboly

I mistr kuchař se někdy utne, říká se. Takže pokud se vám při vaření nevede zrovna nejlépe, nevěšte hned zástěru na hřebík. Vylepšit a zachránit se toho dá hodně. Zde je osm tipů, jak zachránit nejčastější karamboly.
Ilustrační snímek

Připálené mléko

Aby k tomu vůbec nedošlo, je lepší hrnec, v němž budete mléko ohřívat, vypláchnout studenou vodou. Jestli už ale ke kalamitě dojde, přelijte nepoškozenou část mléka do čistého kastrůlku.

Nemíchejte ho, aby se nepropojilo se škraloupem ze dna, jinak by mléko ihned chytlo pachuť. Lehký zápach pomůže zmírnit špetka soli nebo kousíček chleba, který na chvíli vložíte do mléka a potom zase vyjmete.

Želatina se žmolky

Bez dokonale hladké želatiny se nepohnete – když místo ní v hrnci máte hromadu žmolků, začněte hned se záchrannou akcí. Stačí ji znovu ohřát, samozřejmě za stálého míchání, a propasírovat přes síto.



Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí

Dýně nepatří jen do polévek a slaných koláčů. Je jemně nasládlá a skvěle si rozumí s podzimním kořením, jako je skořice, zázvor nebo muškátový oříšek. Je tedy ideální surovinou do koláčů, buchet,...

19. října 2025

Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí

Dýně nepatří jen do polévek a slaných koláčů. Je jemně nasládlá a skvěle si rozumí s podzimním kořením, jako je skořice, zázvor nebo muškátový oříšek. Je tedy ideální surovinou do koláčů, buchet,...

16. října 2025

Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor

Dnes si život bez nich neumíme představit, víte ale, že brambory nebyly v Evropě vždy doma? Jejich cesta z jihoamerických And do našich kuchyní trvala spoustu let a byla plná předsudků a nedůvěry....

11. října 2025

