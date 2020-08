Cítíte kvůli koronaviru nenávist ke sporáku? Pět triků, jak se osvobodit

Trojitá dávka, jedna na zítra, další do mrazáku

Když už jste se odhodlala a k tomu sporáku se postavila, musela jste do ruky vzít nůž a prkýnko, proč rovnou nenavařit větší porci? Jednu sníte k večeři, druhá vám zbude na zítra a třetí půjde do mrazáku.



Neztrácejte čas vařením na jedno jídlo, a pokud to není zrovna steak a americké brambory, nadělejte si do zásoby. Ušetříte čas nejen co do mytí nádobí, ale také díky efektivitě samotného vaření. Obzvlášť se vyplatí dělat větší dávky u jídel, kdy pokrm například dlouho dusíte. Může se jednat o směs na boloňské špagety, hovězí vývar, guláš nebo třeba i svíčkovou omáčku. Celkem dobře se dají zamrazit i knedlíky nebo zapečené těstoviny, lasagne a mnoho dalších. A až vás zase přepadne koronová vařící nechuť, v mrazáku na vás bude čekat chutné překvapení.