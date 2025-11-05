@lukeho_recepty
Autor blogu Lukeho recepty už od mládí rád vařil. Své první kuchařské krůčky dělal po boku své babičky, se kterou často připravoval jeho oblíbené kynuté knedlíky s meruňkami.
Vášeň pro vaření ho provází až do dospělosti. Jednou mu kamarádka navrhla, aby si založil účet na Instagramu a začal tam sdílet své výtvory – a on si řekl, že je to skvělý nápad.
Na svém blogu se snaží tvořit jak jednoduché, tak i složitější recepty, které zvládne uvařit opravdu každý. Najdete tam také spoustu kuchařských rad a tipů, díky nimž si třeba nedělní oběd posunete o pár levelů výše.
Luke, které druhy kořenové zeleniny používáte nejčastěji?
Česká kuchyně je doslova spojená s kořenovou zeleninou, takže často se v mých receptech objevuje mrkev, celer a petržel. Ovšem nesmíme zapomenout ani na křen, protože taková křenová omáčka, šunkové rolky, jablka s křenem a další naše skvělé recepty se bez této vynikající kořenové zeleniny také neobejdou. A abych tu zmínil i nějakou zahraniční, tak používám často zázvor, jelikož jsem milovníkem asijské kuchyně a v ní je zázvor základní surovinou.
Máte tip, jak z kořenové zeleniny vytěžit maximum chuti?
Jelikož jsem chvíli pracoval v restauraci, vím že z každé suroviny bychom měli vytěžit maximum. A z kořenové zeleniny se dá vytěžit prakticky vše. Například když se kořenová zelenina loupala a čistila, slupky se nevyhazovaly, ale použily se do vývaru, stejně tak jejich nať, která dochutila vývar, nebo se z ní dalo udělat pesto a podobně. Když člověk vaří, měl by se zamyslet, jak surovinu nejlépe zpracovat a vytěžit z ní maximum, abychom jí neplýtvali.
Jaké netradiční kombinace doporučujete vyzkoušet?
Na netradiční kombinace se hodí zejména mrkev, která se dá použít do sladkých receptů. Například takové mrkvové lívanečky jsou vynikající. Výborná je i polévka z mrkve s pomerančovou šťávou, zázvorem a špetkou chilli. A nesmím zapomenout ani na řepu, která například s kozím sýrem a balzamikovým octem bude skvělou volbou na výborný předkrm.
Jak důležitá je pro vás sezónnost v kuchyni?
Pro mě je sezónnost v kuchyní asi základ. Suroviny jsou vždy nejlepší, když je jejich čas. Chuťově a vzhledem jsou v nejlepší kondici. Však i naše babičky a dědečkové jedli sezónní suroviny a myslím, že to tak bylo správně. A pokud je chtěli uchovat po delší dobu, stačilo je naložit, nasušit, připravit si třeba marmeládu z letního ovoce na dlouhé zimní večery. Dnes máme v každé roční době vše, ale není to pak úplně ono.