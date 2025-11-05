Od paštiky přes vývar po ragú. Kořenová zelenina podle známých foodblogerů

Petra Burgrová
Kořenová zelenina je základem tradiční i moderní kuchyně. Její výrazná chuť, sladkost a aroma dodají pokrmům hloubku a charakter. Ať už ji použijeme do polévky, na pečení, nebo do pyré, vždy dokáže pozvednout celé jídlo. V tomto článku vám známí foodblogeři prozradí, proč by kořenová zelenina měla být základní součástí vašeho jídelníčku, a jak ji připravit tak, aby byla lahodná i zdravá.
Lukeho recepty

@lukeho_recepty

Autor blogu Lukeho recepty už od mládí rád vařil. Své první kuchařské krůčky dělal po boku své babičky, se kterou často připravoval jeho oblíbené kynuté knedlíky s meruňkami.

Vášeň pro vaření ho provází až do dospělosti. Jednou mu kamarádka navrhla, aby si založil účet na Instagramu a začal tam sdílet své výtvory – a on si řekl, že je to skvělý nápad.

Na svém blogu se snaží tvořit jak jednoduché, tak i složitější recepty, které zvládne uvařit opravdu každý. Najdete tam také spoustu kuchařských rad a tipů, díky nimž si třeba nedělní oběd posunete o pár levelů výše.

Luke, které druhy kořenové zeleniny používáte nejčastěji?
Česká kuchyně je doslova spojená s kořenovou zeleninou, takže často se v mých receptech objevuje mrkev, celer a petržel. Ovšem nesmíme zapomenout ani na křen, protože taková křenová omáčka, šunkové rolky, jablka s křenem a další naše skvělé recepty se bez této vynikající kořenové zeleniny také neobejdou. A abych tu zmínil i nějakou zahraniční, tak používám často zázvor, jelikož jsem milovníkem asijské kuchyně a v ní je zázvor základní surovinou.

Máte tip, jak z kořenové zeleniny vytěžit maximum chuti?
Jelikož jsem chvíli pracoval v restauraci, vím že z každé suroviny bychom měli vytěžit maximum. A z kořenové zeleniny se dá vytěžit prakticky vše. Například když se kořenová zelenina loupala a čistila, slupky se nevyhazovaly, ale použily se do vývaru, stejně tak jejich nať, která dochutila vývar, nebo se z ní dalo udělat pesto a podobně. Když člověk vaří, měl by se zamyslet, jak surovinu nejlépe zpracovat a vytěžit z ní maximum, abychom jí neplýtvali.

Kančí ragú s knedlíkem podle Lukeho recepty

Kančí ragú s knedlíkem podle Lukeho recepty

Recept

Střední

45 min

Jaké netradiční kombinace doporučujete vyzkoušet?
Na netradiční kombinace se hodí zejména mrkev, která se dá použít do sladkých receptů. Například takové mrkvové lívanečky jsou vynikající. Výborná je i polévka z mrkve s pomerančovou šťávou, zázvorem a špetkou chilli. A nesmím zapomenout ani na řepu, která například s kozím sýrem a balzamikovým octem bude skvělou volbou na výborný předkrm.

Jak důležitá je pro vás sezónnost v kuchyni?
Pro mě je sezónnost v kuchyní asi základ. Suroviny jsou vždy nejlepší, když je jejich čas. Chuťově a vzhledem jsou v nejlepší kondici. Však i naše babičky a dědečkové jedli sezónní suroviny a myslím, že to tak bylo správně. A pokud je chtěli uchovat po delší dobu, stačilo je naložit, nasušit, připravit si třeba marmeládu z letního ovoce na dlouhé zimní večery. Dnes máme v každé roční době vše, ale není to pak úplně ono.



Od paštiky přes vývar po ragú. Kořenová zelenina podle známých foodblogerů

Kořenová zelenina je základem tradiční i moderní kuchyně. Její výrazná chuť, sladkost a aroma dodají pokrmům hloubku a charakter. Ať už ji použijeme do polévky, na pečení, nebo do pyré, vždy dokáže...

5. listopadu 2025

