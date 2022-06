Klíčky plné energie i chutí. Vypěstujte si vlastní elixír mládí a zdraví

Většina z nás se s klíčky setkala poprvé v hodině přírodovědy, když nám na vlhké vatě v rámci pokusů vyklíčila fazole či hrášek. Tehdy nás fascinovala možnost sledovat, jak rychle se bledý výhonek a kořínek prodírají bílou buničinou a jak moc jsou klíčky závislé na světlu a vodě.

Jako děti nás ani nenapadlo, že klíčky jsou také superpotravina nabitá energií, vitaminy, vlákninou, vysokou koncentrací bílkovin, přírodních cukrů, nenasycených mastných kyselin a minerálů. A že některé složky semen mají ochranné či léčivé účinky. Tak se na ten zázrak podívejme detailněji.

Jak na to?

V první řadě musíte semínka namočit. Čas máčení a klíčení je u jednotlivých druhů odlišný. Podívejte se do tabulky:

semínka máčení klíčení Tykev 4 hodiny 1–2 dny Sezam 8 hodin 1–2 dny Slunečnice 2 hodiny 3 dny Kukuřice 12 hodin 3 dny Rýže 9 hodin 5 dní Mandle 12 hodin 12 hodin Fazole adzuki 8 hodin 4 dny Fazole mungo 24 hodin 5 dní Cizrna 12 hodin 6 dní Čočka 8 hodin 12 hodin Quinoa 2 hodiny 2 dny Proso 8 hodin 3 dny Pohanka 15 hodin 2 dny Ječmen 8 hodin 2 dny Ředkev 8 hodin 3 dny Červená řepa 2 hodiny 3 dny Len 3 hodiny 3 dny Rukola stačí navlhčit rozprašovačem 3 dny Řeřicha stačí navlhčit rozprašovačem 3 dny Hořčice stačí navlhčit rozprašovačem 3 dny

Aby se klíčení vydařilo

1. Semínka několikrát důkladně propláchněte, poté zalijte vlažnou vodou a nechte máčet. Během procesu máčení stále proplachujte.

2. Jakmile semínka vypučí, opět je řádně propláchněte vlažnou vodou a nasypte do speciální klíčící misky. Pokud se vám do této kuchyňské pomůcky nechce investovat, vystačíte i se sítkem, které položíte na sklenici s vodou. Odvede stejnou službu. Další možností je nasypat semínka do uzavíratelné sklenice a poté překrýt gázou, kterou upevníte gumičkou. Skrz gázu můžete poměrně jednoduše semínka opakovaně proplachovat.

3. Základem úspěšného klíčení je, aby byla semínka stále ve vlhku, ale nikoliv namočená ve stojící vodě.

4. Umístěte sklenici či nádobku v těsné blízkosti okna, aby měla přísun denního světla, ale chraňte je před přímými slunečními paprsky. Důležitá je také stálá pokojová teplota.

5. Klíčící semínka alespoň 3× až 5× denně proplachujte.

Co se děje v semínku během klíčení

Díky příjmu vody se v semínku začnou aktivovat enzymy a dochází ke štěpení organických látek. Škrob se rozkládá na cukry, bílkoviny na aminokyseliny, tuky na volné mastné kyseliny. Po dvou hodinách klíčení se v semínku zvyšuje obsah vitaminů a balastních látek (vlákniny) o víc než 100 %, aby byl živý organismus schopen růstu.

To je důvod, proč mají naklíčená semínka léčivé a regenerační účinky a jsou velmi účinná při léčbě nejrůznějších nemocí. Naklíčit se dají v podstatě všechna semínka, existují ale i výjimky.

Nevhodné jsou například velké druhy fazolí, ořechy, semínka určená k setí (bývají chemicky ošetřená proti plísním a škůdcům), tepelně upravená a loupaná semena určená k přímé konzumaci.

Tip: Naklíčená semínka můžete přechovávat v ledničce zhruba 5 dní. Nejlepší je uskladnit je v mikrotenovém sáčku nebo skleněné či plastové krabičce.

Využití klíčků

Nejlepší je konzumovat klíčky syrové, ať už jako posyp na celozrnném chlebu, v salátech či v polévkách, kam je vsypejte až těsně před podáváním. Chutnají i zakomponované v těstech, v přílohách, například v rýži nebo dušené zelenině. Přidávat je můžete také do koktejlů, smoothie nebo snídaňových kaší. Klíčky se dají také fermentovat.

Vytvoří-li se na klíčcích bílé chomáčky, nejde o plíseň, ale jemné vlasové kořínky, které můžete klidně konzumovat.

Bonusy pro zdraví

■ Pomáhají trávení

Mají v sobě vysokou koncentraci živých enzymů, které pomáhají nastartovat metabolismus. Navíc se během procesu klíčení rozkládají škroby, takže jsou naklíčená semínka mnohem lépe stravitelná než běžná, což jistě ocení lidé citliví na trávení obilovin.

■ Podporují cirkulaci krve

Díky vysokému obsahu železa a mědi podporují tvorbu červených krvinek. Ty totiž dodávají kyslík do různých orgánů a buněk, čímž zabezpečují zdravý přísun krve do všech částí našeho organismu.

■ Pomáhají při hubnutí

Mají sice vysoký obsah živin, na druhé straně ale nízký obsah kalorií, takže se jich můžete najíst dosyta bez jakékoliv obavy, že přiberete.

■ Budují imunitní systém

Obsahují vysoký podíl vitaminu C, který stimuluje bílé krvinky, aby mohly bojovat proti infekcím a chorobám, a tak vybudovaly silný imunitní systém.

■ Chrání srdce

Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají zvyšovat hladinu dobrého cholesterolu a snižují množství škodlivého. Mají také protizánětlivé vlastnosti, jež ulevují nadměrně zatíženému kardiovaskulárnímu systému. Přítomnost draslíku pomáhá snižovat hladinu krevního tlaku.

■ Pomáhají předcházet předčasnému stárnutí

Díky vysokému obsahu aktivních antioxidantů významně pomáhají zabraňovat destrukci DNA, která je také příčinou stárnutí.