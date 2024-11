Část 1/3

Sladké

Chcete udělat radost mamince, babičce, sestře nebo kamarádce? Vyrobte pro ni domácí marmeládu, sušenky, pralinky, perníčky, čokoládové lanýže nebo makronky.

Vyberte si z našich receptů takový, který nejlépe odpovídá vaší zručnosti a zkušenostem, a dejte se do práce. Můžete také na pomoc pozvat děti, bude je to bavit a třeba babička nebo dědeček budou mít z dárečku o to větší radost. Můžete jim třeba dát do ruky pastelky a papír a nechat je vyrobit originální etikety, štítky nebo jmenovky.