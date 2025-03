Bowl s kuřecím masem v ořechové krustě



Jídlo, které si můžete upravit na míru chutím, zásobám v lednici i sezoně.



Ingredience

Kuřecí maso v ořechové krustě

* 100 g bílého jogurtu (3,5 % tuku v sušině)

* 2 lžíce olivového oleje

* 1–2 stroužky česneku

* sůl

* 320 g kuřecích nebo krůtích prsou

* 100 g Oříšků z pece (použila jsem příchuť med a chilli) @mix.it

* pečicí papír



Pečená zelenina

* 1 batáta o váze 500 g a 2–3 mrkve o celkové váze 300 g (váhy před očištěním)

* 2 lžíce olivového oleje

* sůl



Bowl

* 90 g bulguru (váha v suchém stavu)

* 90 g horské čočky (váha v suchém stavu)

* sůl

* 200 g cherry rajčat

* ½ okurky

* 50 g listových salátu

* 120 g cottage

* 40 g Oříšků z pece ~ med a chilli @mix.it



Hořčičný dresink

* šťáva z 1 citronu

* 3 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce hrubozrnné hořčice

* 1 lžička medu

* sůl



Postup

Kuřecí maso v ořechové krustě

1. Začnu si předehřívat troubu na 200 °C (horní a spodní ohřev). Plech vyložím pečicím papírem.

2. V mělké misce rozmíchám jogurt s olivovým olejem, nasekaným česnekem a solí.

3. Maso nakrájím na kousky a vložím do jogurtové marinády. Dám stranou.

4. Oříšky přesypu do nožového mixéru a rozmixuju najemno. Přesypu je do hlubokého talíře.

5. Maso položím do rozmixovaných oříšků, obalím z obou stran. Pokládám je na polovinu plechu.

6. Na druhou polovinu dám nakrájenou zeleninu.

7. Peču asi 20 minut.



Pečená zelenina

1. Batátu a mrkve oloupu a nakrájím na menší kousky. Dám na druhou polovinu plechu.

2. Ochutím olivovým olejem a solí. Peču stejně dlouho jako maso.



Bowl

1. Bulgur a čočku propláchnu.

2. Dám do hrnce, osolím a zaliju dvojnásobkem vody a vařím 20 minut doměkka.

3. Pokrájím čerstvou zeleninu a připravím dresink - všechny suroviny promíchám.



Podávání

1. Do misek rozdělím uvařený bulgur s čočkou, pečenou i čerstvou zeleninu, cottage, zakápnu dresinkem a doprostřed položím kousky masa a zasypu oříšky.



Počet porcí | 4



Doba přípravy | 40 minut



Recept jsem připravila v milé spolupráci s Mixit. Neváhejte využít slevový kód BUCHTAVTROUBE na celý sortiment, a to včetně již zlevněných produktů. Kód lze také kombinovat s množstevní slevou.