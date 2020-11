Pochoutky, které jsou ve světě zakázané. Mák, kachní játra i žvýkačky

Co kraj, to jiný mrav a v gastronomii toto heslo platí dvojnásob. A to nejen co do chutě jídla či kvůli kuriózním surovinám, ale někdy i tím, které pochutiny nebo plodiny dané státy postavily mimo zákon.

Běžný mák

Hned zkraje se zaměřme na potravinu, která je v Česku naprosto běžná a řada z nás si bez ní nedokáže představit své oblíbené pečivo. Řeč je o máku, který si Češi povětšinou spojují s makovými buchtami či koláči, zatímco část světa mu na první dobrou přisuzuje zcela jinou spojitost – a to s opiáty. Mimochodem Česko je skutečnou makovou velmocí. Dlouhodobě přibližně třetina světové produkce těchto nenápadných našedlých kuliček připadá právě Česku.

Slušnou sklizní máku se každoročně může pochlubit také Afghánistán, ovšem zde je motivace pro pěstování poněkud odlišná a s buchtami nemá zhola nic společného. Ostatně tamější rostliny mají na rozdíl od máku pěstovaného u nás daleko větší potenciál pro získávání opia, a to až desetinásobně. Z tohoto úhlu pohledu není divu, že některé země vnímají mák jako nebezpečné lákadlo. Nepochutnáte si na něm například v Singapuru, kde jej tamější protidrogová agentura zařadila mezi zakázané látky. Zakázaný je také na Tchaj-wanu nebo ve Spojených arabských emirátech.

Co s kachními játry?

Na seznam zakázaných potravin se však může dostat i exkluzivnější pochoutka. Město New York na sklonku loňského roku schválilo zákaz prodeje tučných husích či kachních jater, která zná takřka celý svět pod názvem foie gras. Tato gurmány opěvovaná lahůdka má totiž jednu zásadní vadu na kráse – získává se poměrně drasticky. Opeřencům se do žaludku skrze vole zavádí trubice, kterou přímo putuje potrava, nejčastěji převařená kukuřice.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Ochráncům zvířat je tento postup roky trnem v oku a newyorští radní se je rozhodli vyslyšet. „Je to jedna z nejnásilnějších praktik, která je uskutečňována čistě pro získání luxusního gastronomického produktu,“ uvedla Carlina Rivera, jedna z radních.

V řadě zemí světa je také zakázána samotná produkce foie gras. Patří mezi ně například Izrael, Dánsko, Austrálie, Argentina, Německo, Polsko a také Česká republika.

„Žvejknutí“ za 16 tisíc

Tak obyčejná a pro mnohé automatická věc, jako je žvýkání žvýkačky, může být pěkný problém, pokud se zrovna nacházíte v Singapuru. Tato metropole proslulá svou čistotou a nízkou kriminalitou, zakazuje dovoz žvýkaček, a to i v množství pro osobní potřebu. Stejně tak je zakázaný jejich prodej.

Zdvořilost v podobě nabídnutí žvýkačky může být potrestána částkou ve výši tisíc singapurských dolarů (přibližně 16 tisíc korun). Velkoměsto tak efektivně bojuje s takzvaným žvýkačkovým vandalismem, se kterým se v minulosti potýkalo.

V USA zapomeňte i na vajíčko s překvapením

Další ze zákazů může z pohledu českého strávníka znít poněkud komicky. Oblíbená dětská cukrovinka, takzvané „kinder vajíčko“, ze kterého se stal světový hit, je totiž v USA vnímána jako potenciálně nebezpečná.

Obsahuje totiž nejedlý předmět v podobě hračky. Její prodej zakazuje zákon o bezpečnosti potravin z roku 1938. Čokoládové vejce s překvapením byste tak v tamějších obchodech hledali marně.

A také na závěr zůstaneme ve Spojených státech, které jsou nejen v gastronomii doslova velmocí bizarních zákazů, předpisů a nařízení. Kvůli restrikci z roku 1971 není do země dovolen dovoz produktů, které obsahují ovčí plíce. To samo o sobě nezní jako opatření, kvůli kterému by gastronomie přišla o něco zásadního.

S tím by však nesouhlasila skotská menšina žijící v USA. V praxi to totiž znamená zákaz dovozu tradiční skotské lahůdky haggis, která se podobá naší tlačence. Jednu z klíčových součástí receptu totiž tvoří právě ovčí plíce. Spojené státy jsou tak jedinou zemí na světě, kde si Skoti na své národní pochoutce nemohou legálně smlsnout.