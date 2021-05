Vypadají nevinně, ale mohou i zabít. Odvrácená stránka oblíbených potravin

Zdravé, plné vitaminů, minerálů, zázrak na talíři. Tak bývají prezentovány některé potraviny i nápoje. Jak se ale ukazuje, nic není černobílé. I to, co je vřele doporučováno jako to nejlepší, se může v některých případech proměnit v nebezpečnou a mnohdy smrtící zbraň.