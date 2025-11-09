Jablka v hlavní roli: Když podzimní jablečný koláč provoní váš domov

Začíná podzim, první mrazíky se líně plíží zahradou a vy stojíte před bednami plnými krásných, voňavých jablek. Pokud se i vám letos urodilo, že nevíte, kam dřív s nimi, máme pro vás ty nejlepší recepty na jablečný koláč. Jablka jsou totiž nekorunovanými králi podzimní kuchyně.
Jablkovo-skořicový závin s ořechy

Jablkovo-skořicový závin s ořechy | foto: Dr. Oetker

Jablečný koláč s mandlovým krémem
Přikrytý jablečný dort
Jablečný koláč
Jablečný koláč
Dají se zpracovat prakticky na tisíc způsobů, ale jedna kategorie receptů u nás vždy vítězí – na koláče, které se dají krájet a servírovat ke kávě s rodinou nebo přáteli. Pojďme se podívat, jak proměnit úrodu ze zahrádky v ty nejlepší rychlé jablečné koláče a dezerty, které s dobrou kávou nebo čajem zahřejí během sychravých podzimních dní.

Kouzlo jablka: Král vláčnosti a chuti

Než se pustíme do pečení, připomeňme si, proč jsou jablka tak oblíbenou volbou jako ovoce do moučníků. Díky vysokému obsahu vody a pektinu dodávají každému těstu neuvěřitelnou vláčnost, takže koláč nevyschne ani po několika dnech. Navíc se skvěle snoubí se skořicí, vanilkou a ořechy, čímž vytváří dokonalou podzimní harmonii chutí.

Zapomeňte na chvíli na zavařování a mošty – teď je čas na neodolatelné pečení. Ať už jste fanoušky litého těsta, křupavé drobenky, nebo tenkého závinu, jablečný koláč nabízí variantu pro každého. Třeba celozrnný jablečný koláč, jablkový koláč s mandlovým krémem nebo křupavý jablečný koláč s ořechy.

Jablečný koláč s mandlovým krémem

Přikrytý jablečný dort

Rychlý jablečný koláč

Když spěcháte nebo si na složité kynuté těsto netroufáte, rychlý jablečný koláč je sázka na jistotu. Základem je mouka, cukr, přidá se vejce, mléko a olej a nakonec se jen na těsto položí jablka v podobě plátků. Ještě na vyšší úroveň pozvedne váš jablkový koláč lahodný krém. Výsledek? Vláčný koláč na plech, který je do hodiny hotový (celkem 45 minut času, z toho doba pečení 20 minut) a voní až k sousedům.

Přísady

Na těsto
250 g tvaroh polotučný
6 PL mléko polotučné
6 PL slunečnicový olej
75 g cukr
1 balíček Vanilínový cukr Dr. Oetker
300 g hladká mouka
1 balíček Kypřicí prášek do pečiva Dr. Oetker

Na krém
250 g tvaroh tučný
30 g cukr
1 balíček Vanilkový cukr Dr. Oetker
1 ks žloutek
1 balíček Finesse citrónová kůra strouhaná Dr. Oetker
1 ks bílek

Na obložení a posypání
700 g jablek (oloupaných a nakrájených na plátky)
2 balíčky Skořicový cukr Dr. Oetker

Příprava těsta

Na přípravu těsta v míse smícháme tvaroh s mlékem, olejem, cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme mouku s kypřicím práškem a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy.

Příprava krému

Na přípravu krému promícháme společně tvaroh, cukr, vanilkový cukr, žloutek a kůru. V jiné míse vyšleháme z bílku elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň tuhý sníh. Zlehka ho vmícháme do tvarohového krému, který natřeme na těsto.

Pečení

Na povrch krému naskládáme plátky jablek a posypeme skořicovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 20 minut v elektrické troubě na 180 °C, v horkovzdušné na 160 °C.

Pokud se koláč podaří uchránit před hladovými strávníky, necháme ho vychladnout. Před podáváním můžeme zlehka pocukrovat moučkovým cukrem.

Jablečný koláč
Jablečný koláč

Jablečný koláč

Jablkový štrůdl (závin) – klasika, která nestárne

Jste tým „štrúdl“, nebo „štrůdl“? Ústav pro jazyk český kodifikoval jako správné obě varianty slova.

Náš milovaný štrúdl si drží své místo na trůnu jablečných dezertů. Ať už použijete domácí tažené těsto (pro ty nejotrlejší pekaře), nebo sáhnete po hotovém listovém, výsledek je vždy fantastický.

Tajemství dokonalého štrůdlu:

  • Strouhanka: Než rozprostřete jablka, posypte těsto opraženou strouhankou (ideálně na másle). Ta nasaje přebytečnou šťávu z jablek a zabrání promočení těsta.
  • Náplň: Kombinujte strouhaná jablka se skořicí, rozinkami namočenými v rumu a sekanými vlašskými ořechy.

Netažený jablečný závin

Strouhaný jablkový koláč od babičky

Někdy jsou nejlepší recepty ty, které se dědí z generace na generaci a vrací nás zpět do dětství. Přesně takový je i tento strouhaný jablkový koláč od babičky – poctivý, plný lásky a domácí pohody. Zapomeňte na spěch. Věnujte čas voňavé přípravě vláčného moučníku.

Přísady

Na těsto
430 g hladká mouka
1 balíček Kypřicí prášek do pečiva Dr. Oetker
100 g moučkový cukr
1 balíček Vanilínový cukr Dr. Oetker
100 g máslo změklé
5 PL mléko polotučné
2 ks vejce

Na náplň
1 balíček Krém na dukátové buchtičky
400 ml mléko polotučné
20 g cukr
1 balíček Vanilínový cukr Dr. Oetker
500 g jablko (oloupané a nahrubo nastrouhané)
100 g cukr
250 g tvaroh hrudkovitý

Na povrch
30 g moučkový cukr

Příprava těsta

Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme máslo, mléko a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zabalíme do potravinářské folie a uložíme asi na 15 minut do mrazáku.

Příprava náplně

Obsah sáčku dobře rozmícháme s cukrem a vanilínovým cukrem v 1/3 připraveného mléka. Zbylé 2/3 mléka přivedeme k varu. Poté odstavíme z plotny a vmícháme předem připravenou směs na krém. Krém vrátíme na plotnu a za stálého míchání vaříme asi 1 minutu. Připravený krém necháme mírně vychladnout.

Upečení koláče

Polovinu těsta na hrubém struhadle nastrouháme na dno vymazaného a moukou vysypaného plechu. Naneseme nastrouhané jablka a posypeme cukrem. Poté naneseme připravený krém a rozdrobený tvaroh a nastrouháme zbylé těsto z mrazáku. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut v elektrické troubě na 170 °C nebo v horkovzdušné na 150 °C. Koláč necháme vychladnout a před podáváním ještě povrch koláče pocukrujeme moučkovým cukrem. Dobrou chuť!

Strouhaný jablečný koláč od babičky
Strouhaný jablečný koláč od babičky

Strouhaný jablečný koláč od babičky

Co dál s jablky? Malá ochutnávka pro příště

A co zbytek úrody? Pokud už máte koláče v troubě a stále zbývají bedny, nezoufejte! Jablka mají uplatnění i mimo dortové formy. Příště se zaměříme na další oblíbené jablečné recepty: perník s jablky a jablečný crumble.

Voňavá jablíčka zkrátka k podzimu patří. Vychutnejte si jeden z našich receptů s horkým čajem v teple domova.

Jablkový perník

Jablečný vegan crumble

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Dr. Oetker.

