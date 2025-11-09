Dají se zpracovat prakticky na tisíc způsobů, ale jedna kategorie receptů u nás vždy vítězí – na koláče, které se dají krájet a servírovat ke kávě s rodinou nebo přáteli. Pojďme se podívat, jak proměnit úrodu ze zahrádky v ty nejlepší rychlé jablečné koláče a dezerty, které s dobrou kávou nebo čajem zahřejí během sychravých podzimních dní.
Kouzlo jablka: Král vláčnosti a chuti
Než se pustíme do pečení, připomeňme si, proč jsou jablka tak oblíbenou volbou jako ovoce do moučníků. Díky vysokému obsahu vody a pektinu dodávají každému těstu neuvěřitelnou vláčnost, takže koláč nevyschne ani po několika dnech. Navíc se skvěle snoubí se skořicí, vanilkou a ořechy, čímž vytváří dokonalou podzimní harmonii chutí.
Zapomeňte na chvíli na zavařování a mošty – teď je čas na neodolatelné pečení. Ať už jste fanoušky litého těsta, křupavé drobenky, nebo tenkého závinu, jablečný koláč nabízí variantu pro každého. Třeba celozrnný jablečný koláč, jablkový koláč s mandlovým krémem nebo křupavý jablečný koláč s ořechy.
Rychlý jablečný koláč
Když spěcháte nebo si na složité kynuté těsto netroufáte, rychlý jablečný koláč je sázka na jistotu. Základem je mouka, cukr, přidá se vejce, mléko a olej a nakonec se jen na těsto položí jablka v podobě plátků. Ještě na vyšší úroveň pozvedne váš jablkový koláč lahodný krém. Výsledek? Vláčný koláč na plech, který je do hodiny hotový (celkem 45 minut času, z toho doba pečení 20 minut) a voní až k sousedům.
Přísady
Na těsto
Na krém
Na obložení a posypání
Příprava těsta
Na přípravu těsta v míse smícháme tvaroh s mlékem, olejem, cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme mouku s kypřicím práškem a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do vymazané a moukou vysypané formy.
Příprava krému
Na přípravu krému promícháme společně tvaroh, cukr, vanilkový cukr, žloutek a kůru. V jiné míse vyšleháme z bílku elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň tuhý sníh. Zlehka ho vmícháme do tvarohového krému, který natřeme na těsto.
Pečení
Na povrch krému naskládáme plátky jablek a posypeme skořicovým cukrem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 20 minut v elektrické troubě na 180 °C, v horkovzdušné na 160 °C.
Pokud se koláč podaří uchránit před hladovými strávníky, necháme ho vychladnout. Před podáváním můžeme zlehka pocukrovat moučkovým cukrem.
Jablečný koláč
Jablkový štrůdl (závin) – klasika, která nestárne
Jste tým „štrúdl“, nebo „štrůdl“? Ústav pro jazyk český kodifikoval jako správné obě varianty slova.
Náš milovaný štrúdl si drží své místo na trůnu jablečných dezertů. Ať už použijete domácí tažené těsto (pro ty nejotrlejší pekaře), nebo sáhnete po hotovém listovém, výsledek je vždy fantastický.
Tajemství dokonalého štrůdlu:
- Strouhanka: Než rozprostřete jablka, posypte těsto opraženou strouhankou (ideálně na másle). Ta nasaje přebytečnou šťávu z jablek a zabrání promočení těsta.
- Náplň: Kombinujte strouhaná jablka se skořicí, rozinkami namočenými v rumu a sekanými vlašskými ořechy.
Strouhaný jablkový koláč od babičky
Někdy jsou nejlepší recepty ty, které se dědí z generace na generaci a vrací nás zpět do dětství. Přesně takový je i tento strouhaný jablkový koláč od babičky – poctivý, plný lásky a domácí pohody. Zapomeňte na spěch. Věnujte čas voňavé přípravě vláčného moučníku.
Přísady
Na těsto
Na náplň
Na povrch
Příprava těsta
Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, cukrem a vanilínovým cukrem. Přidáme máslo, mléko a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zabalíme do potravinářské folie a uložíme asi na 15 minut do mrazáku.
Příprava náplně
Obsah sáčku dobře rozmícháme s cukrem a vanilínovým cukrem v 1/3 připraveného mléka. Zbylé 2/3 mléka přivedeme k varu. Poté odstavíme z plotny a vmícháme předem připravenou směs na krém. Krém vrátíme na plotnu a za stálého míchání vaříme asi 1 minutu. Připravený krém necháme mírně vychladnout.
Upečení koláče
Polovinu těsta na hrubém struhadle nastrouháme na dno vymazaného a moukou vysypaného plechu. Naneseme nastrouhané jablka a posypeme cukrem. Poté naneseme připravený krém a rozdrobený tvaroh a nastrouháme zbylé těsto z mrazáku. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut v elektrické troubě na 170 °C nebo v horkovzdušné na 150 °C. Koláč necháme vychladnout a před podáváním ještě povrch koláče pocukrujeme moučkovým cukrem. Dobrou chuť!
Strouhaný jablečný koláč od babičky
Co dál s jablky? Malá ochutnávka pro příště
A co zbytek úrody? Pokud už máte koláče v troubě a stále zbývají bedny, nezoufejte! Jablka mají uplatnění i mimo dortové formy. Příště se zaměříme na další oblíbené jablečné recepty: perník s jablky a jablečný crumble.
Voňavá jablíčka zkrátka k podzimu patří. Vychutnejte si jeden z našich receptů s horkým čajem v teple domova.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Dr. Oetker.