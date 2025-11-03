Venku panuje typické podzimní počasí – je sychravo, déšť bubnuje do okenních tabulek a listí tančí v chladném větru. Ale my víme, že právě tyto dny jsou ty nejlepší. Zavřete za sebou dveře, nechte hluk světa venku a ponořte se do tepla domova. Zapalte svíčku, připravte si šálek horkého čaje nebo kakaa a vychutnejte si ten jedinečný pocit, kdy se celým bytem line hřejivá vůně čerstvě upečené jablečné dobroty.
Ať už sáhnete po křupavém crumble, nebo vláčném perníku s jablky, tento malý rituál sladkého rozmazlování je ta nejlepší obrana proti podzimní melancholii.
Jablečný vegan apple crumble
Crumble (v překladu drobenka nebo drobenkový koláč) je britský dezert, který si získal srdce po celém světě svou jednoduchostí. Je to dokonalá volba, když nemáte čas ani náladu na složité hnětení těsta, ale toužíte po teplém a voňavém moučníku. Vegan apple crumble se obejde bez kypřicího prášku a výsledek je vždy vláčný, křupavý a hotový za pár minut.
Přísady
Na drobenku
Na náplň
Příprava těsta
Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem, třtinovým cukrem a solí. Přidáme máslo a vodu a ručně vypracujeme drobenku.
Příprava náplně a pečení
Na náplň jablka omyjeme, zabavíme jádřinců a nakrájíme na malé kousky. Jablka naneseme na dno vymazané a moukou vysypané formy. Pudingové prášky uvaříme s mlékem a cukrem podle návodu na obale a ihned nalijeme na jablka. Povrch posypeme drobenkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 50 minut v elektrické troubě na 180 °C a v horkovzdušné na 160 °C.
Koláč necháme vychladnout. Poté ho uložíme alespoň na 2 hodiny do chladničky.
Tip pro servírování: Crumble se podává teplý, ideálně s kopečkem vanilkové zmrzliny, šlehačky nebo hustého řeckého jogurtu. Kontrast teplého ovoce a studeného krému je nebeský!
Rychlý jablkový perník na plech
Perník s jablky je jeden z nejpopulárnějších jablečných receptů pro své kouzlo: jablkový perník zůstává díky ovoci úžasně vláčný a druhý den je ještě lepší. Je to vlastně takový rychlý jablkový koláč pro milovníky kořeněné chuti.
Přísady
Na těsto
Na polevu
Příprava těsta a pečení
Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kakaem, sodou, cukrem a kořením. Přidáme oloupaná a nahrubo nastrouhaná jablka, vejce, olej a mléko a vymícháme vařečkou dohladka. Těsto naneseme do vymazaného a moukou vysypaného plechu a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut v elektrické troubě na 180 °C nebo v horkovzdušné na 160 °C. Perník pak necháme vychladnout.
Příprava polevy
Polevu připravíme podle návodu na obalu a vychladlý perník jí polijeme. Polevu necháme ztuhnout a můžeme krájet a servírovat. Dobrou chuť!
Ať už sáhnete po křupavém crumble, nebo po vláčném perníku, vězte, že nadúroda jablka vás díky těmto jablečným receptům už trápit nemusí. Dobrou chuť a krásný podzim!
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Dr. Oetker.