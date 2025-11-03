Jablka v hlavní roli: Jablečný crumble a perník plný podzimní vůně

Podzim je v plném proudu a zahrady oplývají sladkými plody. Pokud už máte napečený jablkový koláč i tradiční jablkový štrůdl, ale jablek stále neubývá, je čas sáhnout po receptech, které jsou rychlé, nenáročné, a přesto neodolatelné. Přinášíme dva tipy, jak využít úrodu do posledního kousku: hřejivý jablkový crumble a vláčný perník s jablky.

Venku panuje typické podzimní počasí – je sychravo, déšť bubnuje do okenních tabulek a listí tančí v chladném větru. Ale my víme, že právě tyto dny jsou ty nejlepší. Zavřete za sebou dveře, nechte hluk světa venku a ponořte se do tepla domova. Zapalte svíčku, připravte si šálek horkého čaje nebo kakaa a vychutnejte si ten jedinečný pocit, kdy se celým bytem line hřejivá vůně čerstvě upečené jablečné dobroty.

Ať už sáhnete po křupavém crumble, nebo vláčném perníku s jablky, tento malý rituál sladkého rozmazlování je ta nejlepší obrana proti podzimní melancholii.

Jablečný vegan apple crumble

Crumble (v překladu drobenka nebo drobenkový koláč) je britský dezert, který si získal srdce po celém světě svou jednoduchostí. Je to dokonalá volba, když nemáte čas ani náladu na složité hnětení těsta, ale toužíte po teplém a voňavém moučníku. Vegan apple crumble se obejde bez kypřicího prášku a výsledek je vždy vláčný, křupavý a hotový za pár minut.

Přísady

Na drobenku
150 g hladká mouka
75 g cukr
1 balíček Premium Vanilkový cukr třtinový Dr. Oetker
špetka sůl
90 g máslo změklé
2 KL voda

Na náplň
600 g jablko červené
2 balíčky Dr. Oetker Puding příchuť Vanilka
800 ml rostlinný nápoj
50 g cukr

Příprava těsta

Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s cukrem, třtinovým cukrem a solí. Přidáme máslo a vodu a ručně vypracujeme drobenku.

Příprava náplně a pečení

Na náplň jablka omyjeme, zabavíme jádřinců a nakrájíme na malé kousky. Jablka naneseme na dno vymazané a moukou vysypané formy. Pudingové prášky uvaříme s mlékem a cukrem podle návodu na obale a ihned nalijeme na jablka. Povrch posypeme drobenkou. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 50 minut v elektrické troubě na 180 °C a v horkovzdušné na 160 °C.

Koláč necháme vychladnout. Poté ho uložíme alespoň na 2 hodiny do chladničky.

Tip pro servírování: Crumble se podává teplý, ideálně s kopečkem vanilkové zmrzliny, šlehačky nebo hustého řeckého jogurtu. Kontrast teplého ovoce a studeného krému je nebeský!

Jablečný vegan crumble

Rychlý jablkový perník na plech

Perník s jablky je jeden z nejpopulárnějších jablečných receptů pro své kouzlo: jablkový perník zůstává díky ovoci úžasně vláčný a druhý den je ještě lepší. Je to vlastně takový rychlý jablkový koláč pro milovníky kořeněné chuti.

Přísady

Na těsto
300 g polohrubá mouka
3 zarovnaných PL Přírodní kakao Dr. Oetker prosáté
2 zarovnaných KL Jedlá soda Dr. Oetker
200 g cukr
1 KL Perníkové koření Dr. Oetker
3 ks jablko větší
2 ks vejce slepičí
100 ml slunečnicový olej
100 ml mléko polotučné

Na polevu
1 balíček Poleva tmavá Dr. Oetker

Příprava těsta a pečení

Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kakaem, sodou, cukrem a kořením. Přidáme oloupaná a nahrubo nastrouhaná jablka, vejce, olej a mléko a vymícháme vařečkou dohladka. Těsto naneseme do vymazaného a moukou vysypaného plechu a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut v elektrické troubě na 180 °C nebo v horkovzdušné na 160 °C. Perník pak necháme vychladnout.

Příprava polevy

Polevu připravíme podle návodu na obalu a vychladlý perník jí polijeme. Polevu necháme ztuhnout a můžeme krájet a servírovat. Dobrou chuť!

Ať už sáhnete po křupavém crumble, nebo po vláčném perníku, vězte, že nadúroda jablka vás díky těmto jablečným receptům už trápit nemusí. Dobrou chuť a krásný podzim!

Jablkový perník

Polévka z brokolice a špenátu

Polévka z brokolice a špenátu

Lehké

35 min

Pokud máte rádi polévky, tak musíte ochutnat i tuto.

Eklérky se smetanovým krémem

Eklérky se smetanovým krémem

Střední

80 min

Upečte si ke kávě tyto výborné eklérky.

