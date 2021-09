Dokonalý dezert se dělá srdcem, shodují se úspěšné cukrářky

Být v tom sama je vlastně skvělé

Iveta Fabešová (37), profesionální cukrářka, majitelka e-shopu IF

Minulý rok musel dát Ivetě Fabešové pěkně zabrat. Pandemie koronaviru házela podnikání klacky pod nohy, ale ještě mnohem horší byl rozvod s mužem, s nímž od základů budovala kavárny IF Café, kterým propůjčila iniciály svého jména.

S rozpadem manželství přišla bohužel i o ně. A tak si musela začít klestit cestu od úplného začátku. Všechno, co deset let v profesním i v osobním životě tvořila, bylo najednou nenávratně pryč. Jedna z nejznámějších českých cukrářek se nevzdává. Naštěstí je vybavená pro život i práci pořádnou dávkou entuziazmu a chutí tvořit něco, co přináší radost.

Tlustá čára za minulostí

„Když s rozpadem rodiny ztratíte podnikání, je to mnohem složitější. A já mu věnovala deset let života. Budovala jsem tu značku a věřila, že je moje. Jenže najednou se probudíte z nějakého prazvláštního snu a zjistíte, že vám vlastně oficiálně nikdy nepatřila. To je strašný pocit. Ale nic jiného, než to zvládnout, vám ani nezbývá,“ vysvětluje Iveta Fabešová, s jakou realitou se musela v době rozvodu poprat.

„Patřím k lidem, kteří věří, že se nám věci dějí tak, jak se dít mají. Takže ač to bylo náročné, vnitřně jsem se pořád přesvědčovala, že to tak má být. A dnes už vážně začínám mít pocit, že to tak bylo správně,“ říká cukrářka, která poprvé své vlohy pro gastronomii předvedla v kulinářské televizní show Na nože se Zdeňkem Pohlreichem.



Talentovaná cukrářka se inspiruje Francií.

Na vlastních nohách

Hmatatelným důkazem toho, že je vše na dobré cestě, je pro Ivetu Fabešovou nová cukrárna, kterou právě buduje. „Jsem za ní já sama. Sama se rozhoduju, co zákazníkům nabídnu, a je to velmi osvobozující. Svoji vnitřní tvořivost můžete pustit úplně naplno, protože vás nikdo neomezuje. Jste v tom sama, ale to je vlastně ve finále skvělé,“ myslí si.



„I když to zní jako klišé, je taková životní situace i katalyzátorem vztahů. Najednou máte jasno, které jsou opravdové, a které naopak můžete s klidným svědomím pohřbít, aniž by to bolelo, aniž byste o něco přicházeli,“ zmiňuje ještě další zkušenost v souvislosti s bouřlivými změnami v soukromém i profesním životě.



„Zůstalo mi pomálu lidí, vím však, že ti, co kolem mě zbyli, by za mě položili život. A to je úžasný pocit,“ pochvaluje si Iveta. „Navíc kavárny jsou jen místa. Ale ta duše odešla se mnou. Naštěstí mě nadšení, které jsem měla před deseti lety v pořadu Na nože, nepustilo,“ dodává se smíchem.

Láska i na talíři

Talentovaná cukrářka si je dobře vědomá, že kreativitu a nadání, které má v rukách, jí nikdo nevezme. „Bez duše zůstanou čtyři stěny, které se stanou dříve nebo později jen řadovou kavárnou. Když totiž v gastronomii neděláte věci proto, že je máte upřímně rádi, je to na výsledku hrozně znát.

To zákazníky baví možná jen poprvé, protože je to nové,“ říká tato „srdcařka“ s dovětkem, že to se u ní nemůže stát. „Vím, že jsem svým entuziazmem byla schopná nakazit všech osmdesát lidí, kteří s námi pracovali.“



Úplně jinak

Třebaže koncept nové kavárny Ivety Fabešové bude stejný, mnohé se přece jen změní. „Menu je celé nové, udělala jsem kompletní rebrending značky. Chci se od všeho, co bylo, oprostit. Proto vzniklo nové logo, nové dezerty i slaná část, nová zmrzlina i obaly,“ nastiňuje tato podnikavá žena, na co všechno se můžeme těšit do její kavárny a cukrárny.