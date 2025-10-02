Hrušky jako most mezi tradicí a inovací. Podzimní recepty podle foodblogerů

Petra Burgrová
Zatímco jablka na podzim strhávají veškerou pozornost, hrušky tiše dozrávají. A právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadné, ale s nečekaně pestrým charakterem. V kuchyni zvládnou všechno od michelinského dezertu po domácí povidla. A když se o ně začnete zajímat víc, zjistíte, že jsou symbolem klidu a jednoduchého luxusu. Podívejte se, jak si s tímto skvělým ovocem rozumí známí foodblogeři.
Pavel Berky

Pavel Berky @berkyofficial

Můžete ho znát z kulinární show MasterChef Česko, kde skončil už před pěti lety na 3. místě. Od té doby se Pavel Berky etabloval ve známého foodblogera s více jak půl milionem sledujících na sociálních sítích.

Vede kurzy vaření, pořádá vlastní degustační večeře, je autorem oceňované kuchařky, ze které je i recept na pošírovanou hrušku, který najdete v tomto článku. Má za sebou také televizní pořady o vaření a v neposlední řadě pravidelně natáčí a sdílí recepty na své sociální sítě a blog.

Pavle, používáte hrušky častěji ve sladkých, nebo slaných receptech?
Spíše ve sladkých. Často je používám i v receptech, kam třeba primárně patří jablka – pokrm tím získá zase trošku jiné, odlišné chutě, přitom ale dost podobné.

Pošírovaná hruška, pěna z bílé čokolády a drobenka podle Pavla Berkyho.

Pošírovaná hruška, pěna z bílé čokolády a drobenka podle Pavla Berkyho

Recept

Střední

60 min

Myslíte si, že se hrušky dají využít i v moderní gastronomii, nebo jsou spíše tradiční surovinou?
Určitě se dají využít i v moderní gastronomii. Ba naopak mám pocit, že ve vyšší gastronomii je teď v kurzu návrat ke starým známým či dokonce zapomenutým surovinám. Často se ale při jejich zpracování využívají v kontrastu moderní způsoby přípravy, které tehdy nebyly známé nebo možné. Vznikají tak zajímavá jídla plná známých chutí s moderním přesahem, která strávníka, hlavně pak v zážitkových restauracích, často překvapí.

Jste spíš tým jablka, nebo tým hrušky?
Tým hrušky. Mám pocit, že mají lehce zajímavější a sofistikovanější hloubku chutí. Ale zároveň miluji i práci s jablky. Je to taková jednoduchá vděčná surovina, kterou nikdo nepohrdne.

Připravujete si doma hruškové kompoty, čatní nebo marmelády? Máte nějaké vychytávky?
To je dobrá otázka, protože my jsme před pár měsíci koupili starý statek v jižních Čechách a tohle byl jeden z důvodů. Máme v plánu tohle všechno pěstování a zpracovávání plodů ze zahrady, ale zatím tak daleko ještě nejsme. Takže sám budu ještě v tomto ohledu sbírat rady a tipy zkušenějších a věřím, že si najdu své vychytávky, o které se třeba za pár let s vašimi čtenáři také rád podělím.

25. června 2021


Vstoupit do diskuse

