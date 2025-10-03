Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry získávají stále více příznivců. Jedním z nich je nový čerstvý sýr Hollandia s jogurtem – jemný, snadno roztíratelný a připravený na spoustu chutných kombinací.
foto: Shutterstock

Jakmile na člověka přijde hlad, je dobré mít po ruce nějakou tu svačinu. Nemluvě o těch do školy, do batohu na túru nebo jen tak na piknik v parku. Nezdá se to, ale někdy jsou dost podceňované, i malé svačiny přitom mohou ovlivnit pocit sytosti během dne. Připravit každý den něco chutného a zároveň jednoduchého ale není vždy snadné. Čerstvé sýry si proto získávají oblibu.

Jeden kelímek, spousta možností

Čerstvý sýr se dá využít na mnoho způsobů. Namažete ho na pečivo – a máte hotovou klasiku. V kombinaci se zeleninou vznikne barevná a vyvážená svačina do školy. Máte rádi sladké? Stačí přidat ovoce, med nebo granolu – a během chvilky vykouzlíte lehký dezert. Na výlet se hodí tortilla s čerstvým sýrem, šunkou a salátem, která se snadno vejde do krabičky a dobře zasytí.

Čerstvý sýr je malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Další možností je připravit rychlé finger food – malé jednohubky s čerstvým sýrem, okurkou a cherry rajčátky, které se hodí nejen na piknik, ale i na společné posezení s přáteli. Nebo zkuste namazat sýr na celozrnný wrap s humusem a čerstvou zeleninou – a získáte rychlou, barevnou a chutnou svačinu.

Jen dvě suroviny, nic navíc

„Chtěli jsme nabídnout výrobek, který skvěle chutná a má poctivé složení bez zahušťovadel či konzervantů. Je vyrobený jenom ze dvou kvalitních surovin – 70 % čerstvého sýra a 30 % jogurtu Hollandia,“ říká Dana Janásková, marketingová manažerka firmy Hollandia, která nedávno uvedla na trh nový čerstvý sýr s jogurtem.

Novinka Hollandia: Čerstvý sýr s jogurtem

hollandia cerstvy syr komercni ramecek zari 2025
  • 70 % čerstvého sýra + 30 % jogurtu Hollandia
  • Bez stabilizátorů, konzervantů či zahušťovadel
  • Varianta Original i Méně soli (vhodná pro děti a na pečení)
  • Praktické balení 125 g
  • K dostání v prodejnách Globus, Kaufland, Tesco, Billa a online na rohlik.cz a kosik.cz

Tipy pro využití v kuchyni

Trénujete s dětmi samostatnost? Vyzkoušejte snadno roztíratelný sýr. Děti si jím mohou během chvilky samy namazat čerstvý chléb a s radostí ho ozdobit podle vlastní chuti. Přidat mohou oblíbené ingredience, jako je šunka, sýr nebo zelenina. Vy zase oceníte, že příprava svačiny zabere minimum času, a přitom se nemusíte bát, že byste slevili z kvality a chuti.

A co dál? Nejenže se sýr skvěle roztírá, ale má všestranné využití jak ve studené, tak teplé kuchyni. Čerstvý sýr můžete zapéct ve slaném koláči, přidat do krémové polévky nebo použít coby základ lehkého dezertu. Klasikou jsou pomazánky všeho druhu, mezi oblíbené patří verze s bylinkami, česnekem nebo méně obvyklá varianta s medem. Rádi grilujete? Vytvořte z čerstvého sýru dip či omáčku k masu i zelenině.

Čerstvý sýr je malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Kelímek čerstvého sýru s jogurtem lze snadno proměnit v desítky variant jednoduchých a chutných experimentů, které potěší všechny generace. Zkrátka skvělý pomocník do kuchyně, který si zaslouží stálé místo v každé ledničce.

Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Advertorial

Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry...

3. října 2025

