Hamburger je jasná hvězda každé grilovačky. Do USA ho přivezli migranti

Jak jíst hamburger?

Bez poskvrny to většinou prostě nevyjde, přitom je to jednoduché! Hamburger před konzumací pořádně zmáčkněte, aby se vešel do pusy, a odstraňte všechny překážky. Muži, kravatu si přehoďte za krk, ženy, na prsa si dejte ubrousek, jinak to dopadne neslavně.