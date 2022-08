Flexitariánství má vliv na figuru i planetu. Proč si dát maso jen v neděli

Nejde o dietu, to ovšem neznamená, že vám flexitariánství nepomůže zhubnout. Nejspíš pomůže, i když nepůjde o zázračné odhazování kilogramů jako u drsných diet (ani o jejich následné zázračné nabrání zpět).

Flexitariánství je jemný posun životního stylu. Jednoduchá definice říká, že „flexitarián je vegetarián, který jí trochu masa“. Zní vám to jako nesmysl? Něco jako nekuřák, který si občas zapálí?

Jenže flexitariánství je mnohem víc. Je to filozofie jídla, která říká zhruba toto: Základem jsou rostliny. Jíst rostliny je zdravé, lehounké, šetrné vůči planetě a moderní. Ale zároveň víme, že čisté vegetariánství (nebo dokonce veganství) má svoje nedostatky, které je potřeba kompenzovat.

Flexitariánství je dobrá cesta, jak si nechat výhody vegetariánství (pro vás samotné, i pro přírodu a zvířata) a zároveň se vyhnout jeho nevýhodám. Základem „flexi“ využívání masa je dobrý výběr.

Milujete grilované kuře, takže si ho klidně každou neděli dopřejete. Ale koupíte si kuře chované na statku za městem, kde běhalo po trávě a zobalo zrní na čerstvém vzduchu. Je dražší? Ano, většinou je. Produkovat maso ve velkochovu zkrátka vyjde levněji, o tom není pochyb. Ale vy si dáte maso třeba dvakrát týdně, takže oproti každodennímu přísunu masa z velkochovů stejně ušetříte.

Totéž se týká vajíček, mléčných výrobků a ryb. Základem je vybírat si z dobrých zdrojů. Když si dáte k obědu gazpacho a kořeněný kuskus a k večeři domácí chléb s arašídovým máslem a křupavými ředkvičkami, zjistíte, že za jídlo moc neutratíte. Rozhodně ve srovnání s dobou, kdy měla celá rodina maso na talíři každý den.

A tak si klidně dvakrát týdně dopřejete rybu z volného lovu a kuře, které běhalo po dvoře. Že se s naší planetou něco děje, už si musela přiznat i většina skeptiků. I neodborníkům je jasné, že jednodušší a prostší kuchyně je do budoucna jednou z cest, jak vrátit přírodě stabilitu (stejně jako našemu zdraví).

Však je to jen návrat k přirozenému. Naši předkové jedli maso v neděli. „Zemáky a zelé, živobytí celé“ – říká staré heslo valašských horalů. Kdo by nemiloval bramboráky a zelňačku? Nicméně dnešní výběr rostlinných potravin by staré Valachy nejspíš dost překvapil.

Když oni chtějí burgery!

To je obvyklý povzdech žen v mojí nutriční poradně, když si povídáme o tom, jak odlehčit rodinný jídelníček. Nikdo z nás nechce vyhnat mužské členy rodiny na guláš do nejbližší hospody, a už vůbec ne ublížit dětem v růstu.

Většina pediatrů nedoporučuje pro děti veganství a u vegetariánství radí opatrnost (tam už přece jen mléko a vajíčka doplní řadu potřebných živin). Flexitariánství by mohlo být dobrým kompromisem, ale pokud máte malé děti nebo akční sportující puberťáky, chce to rozvahu.

U mužů už to bývá jednodušší. Klasická chlapská kultura „lahváč a krkovice“ už naštěstí přestává být sexy a překvapivě hodně manželů mých klientek změny v jídelníčku vítá; stejně za život snědli už moc vepřového a nechtějí se cítit jako… to, co jedí.

Od lidí ve středním věku často slyším, že už těžká jídla omezují intuitivně, prostě jim to tak vyhovuje. Jak to však udělat, když si vy s mužem s chutí dáte grilovanou zeleninu, ale dětem chcete poskytnout slušné množství živočišných bílkovin, protože je jim třináct a trénují třikrát týdně fotbal?

Rozumný mi připadá postoj maminek, které domácí jídlo zaměřily lehčím směrem, ale nebrání dětem, aby si jinde daly kus flákoty. Většina školních jídelen se drží tradice, takže školák dostane čtyřikrát týdně kus masa. Doma ho pak můžete vyvážit barevnými večeřemi na zeleninovém základě.

Dnešní děti ostatně rády vidí talíře plné barev a svěžesti. Jestli bychom Instagramu měli přiznat aspoň jeden pozitivní přínos, je to právě tento. Dětem také můžete dopřát víc živočišných bílkovin k snídani i k svačině.

Skvěle se uplatní šunka od kosti, tvrdé sýry a také vajíčka. I to je cesta, jak dětem přidat „něco navíc“ pro klid v duši. A co s tím burgerem? Jasně, ani burger není zapovězen, pokud jste flexitarián. Mleté hovězí v biokvalitě seženete už léta i v nejběžnějších supermarketech (snad proto, že je cenově dostupné, a tak si ho i markety dovolí prodávat). Doplňte ho spoustou zeleniny a užijte si ho!

Buďte sobec

Ano, už jsme probrali ohleduplnost vůči planetě i zvířatům. Ale součástí dobrého života je i ohleduplnost vůči vám samotným. Na flexitariánství je fajn, že funguje dobře všemi směry, tedy pomůže i vám.

Vědci, kteří se zabývají dlouhověkostí, se vzácně shodují, že k zachování zdraví do pozdního věku pomáhá právě strava preferující rostliny. Tato preference by se měla stupňovat s přibývajícím věkem.

V dětství je potřeba živočišných potravin větší než po čtyřicítce, kdy máme jiné priority. Jaké? Chceme mít čisté žíly. Většina z nás ve středním věku poprvé zažije šok, když někoho z našich přátel postihne infarkt nebo mozková mrtvice. Proto spousta lidí mezi čtyřicítkou a padesátkou začíná vědomě omezovat tučné maso a bere na milost jídla, která dřív patřila do kategorie „toho se nenajím“.

Jak se postupně zpomaluje metabolismus, najednou vám k nasycení stačí méně. Tělo ví, co dělá. Chceme si zachovat štíhlý pas, což je s přibývajícím věkem těžší. Jistě není třeba vysvětlovat, že pečená rajčata vám pneumatiku kolem pasu nevybudují. Zato opečená klobása rozhodně, pokud si ji dopřáváte třikrát týdně.

I to většinu z nás vede k pomalému příklonu správným směrem. Samozřejmě že existují i pěkně baculatí vegetariáni! To jsou většinou ti, kteří mají rádi dortíky, čokoládu a víno.

Chceme mít dost energie a začínáme si všímat, že lehká, převážně rostlinná strava nás neodrovná na dvě hodiny. Naopak se po ní cítíme svěží. Další důvod, proč si nakonec uprostřed dne dáme radši omeletu se špenátem a novými bramborami než vepřo knedlo zelo.

Líbí se vám to?

Postupujte pomalu. Na Západě jsou populární bezmasé pondělky. Proč nezačít třeba tak? Uvidíte, na kolik dnů se postupně dostanete. Spousta lidí se ve všední dny drží vegetariánství a o víkendu si dají dobré maso.

I když se zaměříte na rostlinnou stravu, určitě se nevzdávejte „nemasových“ živočišných potravin – dokud si zachováte vajíčka, mléko a sýry z dobrých zdrojů, nemusíte si příliš hlídat dostatek živin. Teprve když vás omezování masa vede až někam k veganství, je třeba si pořádně nastudovat odbornou literaturu a doplnit vitamin B₁₂, železo, asi i zinek, bílkoviny, vápník…

Jako flexitariánovi, který jí pestře a dobře, vám však žádné závažné deficity nehrozí. Pomůžete svému zdraví, planetě i zvířatům a vlastně i svojí peněžence, což se v následující době může docela hodit. Zkrátka to vypadá, že budoucnost patří flexitariánství.

Jak jedí flexitariáni? Podívejte se na „flexi“ večeře z jednoho letního týdne. Pondělí: Focaccia s olivami, caprese s buvolí mozzarellou Úterý: Čočka beluga nakyselo s jablečným octem a karamelizovanou cibulkou, vajíčko Středa: Kvasový chléb s hummusem a opečenými paprikami, rajčaty a halloumi Čtvrtek: Květákové kari s kokosovým mlékem, rýží a čerstvým koriandrem Pátek: Penne se sušenými rajčaty, spoustou bazalky a olivovou tapenádou Sobota: Grilovaný losos s velkým zeleninovým salátem Neděle: Kukuřičné kuře s novými bramborami, hráškem a míchaným salátem

Kdo je kdo?

Flexitarián

Většinu času jí vegetariánskou stravu, tedy hlavně zeleninu, vajíčka, mléčné výrobky, ořechy, obiloviny. V omezeném množství si dává i maso, ale jen od „šťastných zvířat“ z volných chovů. Frekvenci masa si každý flexitarián určuje sám, často je to jednou týdně, zpravidla v neděli. Ale už vynechání masa každé pondělí nebo pátek se počítá!

Vegetarián

Nejí maso, ale jí vejce a mléčné výrobky, protože kvůli nim žádné zvíře nemuselo zemřít. Důvody vegetariánství mohou být zdravotní (odlehčení jídelníčku), ale nejčastěji jde o morální problém s konzumací zvířat. O vhodnosti vegetariánství pro děti se lékaři přou, každopádně je třeba se jejich výživě pečlivě věnovat.

Vegan

Jí jen rostlinnou stravu. Veganství je v současnosti velmi oblíbené hlavně mezi mladými, ale vyžaduje opravdu pečlivé studium dostupné literatury. Veganovi, který se nezajímá o fungování lidského těla, může chybět řada důležitých živin.