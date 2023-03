Kdo je to vlastně flexitarián? Vegetarián, který trošku podvádí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Být vegetariánem je nuda. Nikoho to dneska už nepřekvapí. Ale flexitariánství, to je jiná klasa! Jíte jako vegetarián a pak si maličko zapodvádíte a nacpete se masem. Ovšem jenom ze „šťastných“ zvířat. Co je to za nesmysl? Omyl, je to trend, kterému propadly i hvězdy světového showbyznysu.