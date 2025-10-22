Mana a Aja @recepty_od_starkej
Dvě sestry, Mana a Aja, pocházejí z malé vesnice u Topoľčan a už několik let žijí v Bavorsku. Možná právě proto je pro ně tradiční československá kuchyně tak vzácná. Profil Recepty od starkej založily proto, aby zachovaly a dál šířily rodinné tradice. Věřily, že nejsou samy, kdo se rád prostřednictvím jídla „vrací do dětství“, a začaly na Instagram přidávat retro recepty od své babičky. A měly pravdu – o tento typ vzpomínek je zájem, a tak je jejich komunita se neustále rozrůstá.
Máte nějaký „tajný trik“ nebo ingredienci, která dýňová jídla pozvedne?
Do sladkých jídel určitě skořice, do polévek jednoznačně muškátový oříšek.
Jak dýni nejraději připravujete?
Máme moc rády dýňový prívarok, polévku, ale úplně nejjednodušší a nejlepší je jen pečená dýně Hokkaido nakrájená na měsíčky, potřená česnekovým olejem, osolená a upečená – to je velká dobrota!
Existuje nějaký recept, který jste z dýně zkoušely a úplně se nepovedl?
Přítelova máma dělá skvělé pité s dýní a jednou jsem ho chtěla překvapit, tak jsem ho zkusila udělat taky. Jenže tam měla být obyčejná dýně na vaření a já jsem použila Hokkaido – no, vypadalo to špatně a ani to vůbec nechutnalo.
Jaké druhy dýně v kuchyni nejvíce používáte?
Nejvíce klasickou na vaření (bílou) a poté Hokkaido.