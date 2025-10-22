Polévka, ale i slaný koláč či pletenec. Užijte si dýňovou sezonu naslano

Petra Burgrová
Sezona tykví je právě v plném proudu. Nejenže zdobí vchody a parapety, ale v kuchyni teď kralují díky své všestrannosti a bohaté chuti. Tentokrát jsme se zaměřili na slané recepty, které z této sezonní suroviny můžete jednoduše vykouzlit. Zkuste třeba originální pletenec, chutný koláč nebo netradiční slanou panna cottu podle receptů oblíbených gastro influencerů.
Část 1/3
Mana a Aja - Recepty_od_starkej

Mana a Aja @recepty_od_starkej

Dvě sestry, Mana a Aja, pocházejí z malé vesnice u Topoľčan a už několik let žijí v Bavorsku. Možná právě proto je pro ně tradiční československá kuchyně tak vzácná. Profil Recepty od starkej založily proto, aby zachovaly a dál šířily rodinné tradice. Věřily, že nejsou samy, kdo se rád prostřednictvím jídla „vrací do dětství“, a začaly na Instagram přidávat retro recepty od své babičky. A měly pravdu – o tento typ vzpomínek je zájem, a tak je jejich komunita se neustále rozrůstá.

Máte nějaký „tajný trik“ nebo ingredienci, která dýňová jídla pozvedne?
Do sladkých jídel určitě skořice, do polévek jednoznačně muškátový oříšek.

Dýňový koláč s bryndzou a slaninou podle sester Recepty od starkej

Dýňový koláč s bryndzou a slaninou podle Recepty od starkej

Recept

Střední

30 min

Jak dýni nejraději připravujete?
Máme moc rády dýňový prívarok, polévku, ale úplně nejjednodušší a nejlepší je jen pečená dýně Hokkaido nakrájená na měsíčky, potřená česnekovým olejem, osolená a upečená – to je velká dobrota!

Existuje nějaký recept, který jste z dýně zkoušely a úplně se nepovedl?
Přítelova máma dělá skvělé pité s dýní a jednou jsem ho chtěla překvapit, tak jsem ho zkusila udělat taky. Jenže tam měla být obyčejná dýně na vaření a já jsem použila Hokkaido – no, vypadalo to špatně a ani to vůbec nechutnalo.

Jaké druhy dýně v kuchyni nejvíce používáte?
Nejvíce klasickou na vaření (bílou) a poté Hokkaido.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí

Dýně nepatří jen do polévek a slaných koláčů. Je jemně nasládlá a skvěle si rozumí s podzimním kořením, jako je skořice, zázvor nebo muškátový oříšek. Je tedy ideální surovinou do koláčů, buchet,...

Sražená majonéza i zakalený vývar. Jak si poradit s kuchyňskými karamboly

I mistr kuchař se někdy utne, říká se. Takže pokud se vám při vaření nevede zrovna nejlépe, nevěšte hned zástěru na hřebík. Vylepšit a zachránit se toho dá hodně. Zde je osm tipů, jak zachránit...

Šátečky s makovou náplní

Šátečky s makovou náplní

Střední

45 min

Šátečky jsou měkké a plné lahodné makové náplně, která se skvěle doplňuje s jemným těstem.

Mrkvové lívance s jogurtem

Mrkvové lívance s jogurtem

Střední

45 min

Zpříjemněte si ráno a připravte lahodnou snídani.

Víte, že 16. října se slaví Světový den chleba? Upečte si chlebové placky s náplní.

Chlebové placky plněné dvěma druhy sýra a špenátem

Střední

55 min

Zapečená svačinka, kterou oceníte v práci nebo ve škole.

Polévka, ale i slaný koláč či pletenec. Užijte si dýňovou sezonu naslano

Sezona tykví je právě v plném proudu. Nejenže zdobí vchody a parapety, ale v kuchyni teď kralují díky své všestrannosti a bohaté chuti. Tentokrát jsme se zaměřili na slané recepty, které z této...

22. října 2025

Uzené maso s křenovou omáčkou

Uzené maso s křenovou omáčkou

Střední

95 min

Křenová omáčka skvěle zvýrazní bohatou chuť uzeného masa.

Mrkvové lívance s jogurtem

Mrkvové lívance s jogurtem

Střední

45 min

Zpříjemněte si ráno a připravte lahodnou snídani.

Petrželový krém s jablky

Petrželový krém s jablky

Střední

70 min

Tato netradiční polévka vám jistě zachutná.

Sražená majonéza i zakalený vývar. Jak si poradit s kuchyňskými karamboly

I mistr kuchař se někdy utne, říká se. Takže pokud se vám při vaření nevede zrovna nejlépe, nevěšte hned zástěru na hřebík. Vylepšit a zachránit se toho dá hodně. Zde je osm tipů, jak zachránit...

19. října 2025

Dýňový koláč s ořechy

Dýňový koláč s ořechy

Střední

60 min

Nalaďte se na podzimní atmosféru při pečení dýňového koláče.

Domácí celozrnná pizza se zeleninou

Domácí celozrnná pizza se zeleninou

Střední

60 min

Upečte si doma zdravější pizzu.

Šátečky s makovou náplní

Šátečky s makovou náplní

Střední

45 min

Šátečky jsou měkké a plné lahodné makové náplně, která se skvěle doplňuje s jemným těstem.

Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí

Dýně nepatří jen do polévek a slaných koláčů. Je jemně nasládlá a skvěle si rozumí s podzimním kořením, jako je skořice, zázvor nebo muškátový oříšek. Je tedy ideální surovinou do koláčů, buchet,...

16. října 2025

Víte, že 16. října se slaví Světový den chleba? Upečte si chlebové placky s náplní.

Chlebové placky plněné dvěma druhy sýra a špenátem

Střední

55 min

Zapečená svačinka, kterou oceníte v práci nebo ve škole.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dýňový džem

Dýňový džem

Střední

45 min

Urodilo se vám letos hodně dýně? Vyzkoušejte dýňový džem.

Bramborový salát s tuňákem

Bramborový salát s tuňákem

Střední

30 min

Výborný oběd, hotový již za půl hodiny.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.