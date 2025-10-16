Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí

Petra Burgrová
Dýně nepatří jen do polévek a slaných koláčů. Je jemně nasládlá a skvěle si rozumí s podzimním kořením, jako je skořice, zázvor nebo muškátový oříšek. Je tedy ideální surovinou do koláčů, buchet, sušenek nebo třeba domácí marmelády. V tomto článku najdete hned čtyři sladké recepty z dýně, od oblíbených foodblogerek, které nejen skvěle chutnají, ale také krásně provoní celý byt.
Milada Kapitánová

Milada Kapitánová @kuchtik_v_kuchyni

Vaření je pro Miladu Kapitánovou víc než jen příprava jídla – je to radost, tvoření a způsob, jak sdílet kousek sebe s ostatními. Její projekt Kuchtík v kuchyni vznikl z obyčejné lásky k jídlu a postupně se proměnil v komunitu, kde se lidé inspirují, smějí a objevují nové chutě.

Milada chce ukázat, že i jednoduché recepty mohou být výjimečné a že nemusíte trávit hodiny v kuchyni, aby výsledkem bylo chutné a hezky vypadající jídlo. Ráda kombinuje tradici s nápadem a dává receptům osobní příběh, protože věří, že vaření má být hlavně zábava.

Na Instagramu ji sleduje přes 32 tisíc lidí a na TikToku má více než 100 tisíc sledujících. Díky tomu se pro ni kuchyň stala místem, kde se obyčejné suroviny proměňují v inspiraci a radost, a odkud sdílí nejen recepty, ale i přirozenou, lehkou a upřímnou atmosféru.

Pumpkin spice cookies s krémem a jablky podle Milady Kapitánové

Pumpkin spice cookies s krémem a jablky podle @kuchtik_v_kuchyni

Milado, který druh dýně se vám osvědčil nejvíc do sladkého pečení či dezertů?
Do sladkých receptů se mi nejvíc osvědčila dýně Hokkaido. Má přirozeně nasládlou chuť a jemnou, krémovou konzistenci, takže se krásně rozmixuje do hladkého pyré. To je ideální třeba do koláčů, bábovek nebo cheesecaků. Navíc se nemusí loupat, což šetří čas, a slupka dodá barvě dezertu sytější odstín. Mám vyzkoušeno, že oproti jiným druhům dýní, jako je třeba máslová, má Hokkaido výraznější chuť i vůni, takže v dezertech víc vynikne.

Které koření nebo přísady podle vás dýni ve sladkém receptu nejvíc rozzáří?
Za mě dýni ve sladkých receptech nejvíc rozzáří klasická kombinace pumpkin spice (skořice, muškát, zázvor a kardamom) Tato koření spolu fungují skvěle, protože dýni nejen doplní, ale zároveň z ní vytáhnou její přirozenou sladkost a vůni. Díky nim má všechno takový ten hřejivý, podzimní nádech, který prostě k dýni patří.

Z přísad mi k dýni ve sladkém sedí javorový sirup – má karamelovou chuť, která dýni ještě víc zjemní. Skvěle funguje i vanilka nebo trocha pomerančové kůry, ta tomu dodá takový svěží kontrast. Ale za mě prostě javorový sirup vede, ten s dýní ladí úplně nejvíc.

Jaký netradiční dezert z dýně jste v poslední době ochutnala?
Jako úplně netradiční bych asi uvedla kombinaci dýně a čokolády. Poprvé jsem to zkusila v brownies a bylo to fakt překvapení – dýně dodá dezertu vláčnost a jemnost, a přitom to čokoláda krásně vyváží. Člověk by to ani neřekl, ale dohromady to funguje skvěle.

Jak by podle vás vypadal „podzimní dort snů“ z dýně?
Můj podzimní dort snů by byl rozhodně z dýně, jablek, skořice, oříšků a sladkého karamelu. Představovala bych si ho krásně vláčný, s vůní, která připomíná celý podzim. Do toho jemný krém s trochou pomerančové kůry, aby dort získal i lehce svěží chuť. Prostě dezert, který zahřeje, ale přitom má takový ten jiskřivý podzimní šmrnc.



