Část 1/3

Postup je snadný. Potřebujete čisté a suché předem vyvařené skleněné lahve s korkovým špuntem, který zabrání vniknutí nečistot a vlhkosti. Jako základ se do oleje na saláty a zálivky hodí olivový extra virgin neboli extra panenský olej, pro smažení a vaření lze použít ten řepkový či slunečnicový.

Do olejů lze přidat: ✓ Jakékoliv koření – pepř, chilli, bobkový list, koriandr, jalovec, nové koření, vanilka ✓ Oblíbené bylinky – tymián, levandule, citronová tráva, rozmarýn, petrželka ✓ Kousky zeleniny nebo ovoce – česnek, papričky, pomeranč, citron, limetka

Pak olej přelijte do lahve, přihoďte bylinky a nechte čtyři týdny, klidně i déle, macerovat.

Můžete ho také zahřát v kastrolu se silnostěnným dnem na cca 50 °C, ne více. Olej by se neměl vařit! Zahřátý uvolní aroma, na které se pak navážou chutě a vůně přidaných surovin.

Suché ingredience poté nasypte do zavařovačky, zalijte je teplým olejem a nechte zvolna vychladnout. Vršek zabalte potravinářskou fólií a nechte macerovat v suchu, chladu a temnu zhruba týden.

Hotový olej slijte přes plátýnko do skleněných lahví. Bylinky či přísady můžete do skla zase přidat pro ozdobný efekt. Spotřebujte do 3 měsíců od data výroby.

Co třeba vyzkoušet bylinkový chilli olej nebo citrusový ocet?