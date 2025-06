Část 1/3

Jan Kaláb @honza_pece

Amatérský cukrář a pekař je známý pod instagramovou přezdívkou Honza peče. Pečení se stalo jeho koníčkem a velkou zálibou v roce 2020 a vlastně úplnou náhodou, jak sám říká.

V průběhu vysílání první řady pořadu Peče celá země, měl možnost se zapojit každý týden do diváckých soutěží a upéct stanovené výzvy. Své výtvory postupně sdílel na svých sociálních sítích, a protože získaly oblibu, rozhodl se pokračovat v dalším tvoření.

„Tehdy jsem si ani nedokázal představit, že si je oblíbí tolik lidí. A dnes mám již více než 54 tisíc fanoušků,“ říká.

Honzo, když tvoříte nový recept, začínáte od surovin, nebo už máte v hlavě, jak bude výsledek vypadat?

Většinou to celé začne jednou „hlavní“ surovinou – něčím, co mě zaujme nebo na co mám zrovna chuť. Ta tvoří gró celého receptu a všechno ostatní se pak odvíjí od ní. Přemýšlím, co s ní bude ladit, jak ji co nejlépe podpořit nebo zvýraznit. Někdy je to ovoce, jindy třeba konkrétní druh čokolády nebo oříšky. V tu chvíli mi začnou naskakovat kombinace chutí, textur i finální podoba dezertu.

Máte oblíbenou surovinu, kterou do dezertů dáváte znovu a znovu? A proč?

Těch oblíbených je víc, ale pokud bych měl jmenovat jednu, která se objevuje téměř v každém receptu, tak je to vanilka. Neupoutá na první pohled, ale dělá obrovský rozdíl v chuti – všechno krásně propojí, zjemní a vytáhne ostatní složky. Je to taková tichá síla v pozadí, bez které by spousta dezertů neměla ten správný charakter.

Připravujete dezerty do skleničky často?

Ano, poměrně často. Je to jednoduché, nenáročné na přípravu i servírování – a hlavně to všichni mají rádi. Skleničky vypadají hezky, dají se snadno přizpůsobit různým chutím i příležitostem a člověk se u nich nemusí bát, že něco spadne nebo se rozpadne, jako třeba u dortu.

Co je podle vás největší past při přípravě těchto dezertů. A jak ji obejít?

Velká past je určitě řídký krém – když nedrží tvar, dezert ztrácí na efektu i chuti. Stejně tak i špatně zvolené vrstvy můžou celý dojem pokazit. Snažím se proto vždycky do receptu přidat i něco křupavého – třeba sušenkovou drobenku nebo oříšky – aby měla sklenička strukturu a šmrnc. No a další věc, na kterou hodně lidí zapomíná, je čas na odležení. Tyhle dezerty potřebují chvilku klidu, ideálně přes noc v lednici, aby se chutě propojily.