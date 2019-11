Vánoce zdravěji? Zkuste celozrnné vanilkové rohlíčky či špaldové linecké

, aktualizováno

Osladit si vánoční svátky cukrovím plným másla a cukru je sice tradice, na kterou si většina rodin nedá sáhnout, ale někdy cítíme, že by to chtělo odlehčenou nebo zdravější variantu. Co třeba vyzkoušet vanilkové rohlíčky z celozrnné mouky, špaldové linecké, bezlepkové veganské úly nebo pohankové zázvorky?