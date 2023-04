Je tady sezona chřestu. Okouzlí vás dokonalou chutí i zdravotními benefity

Ještě nedávno si na něm pochutnávali jen ti největší fajnšmekři, ale dneska už je chřest zeleninou, na kterou se stojí fronty – tedy zvláště na farmách, které se v Česku jeho pěstováním zabývají. Má to jasný důvod: česká plodina bude vždycky lepší než ta zahraniční.

„Čerstvost je u chřestu zásadní. Ten z našich polí se dostane do prodejen do 48 hodin, z ciziny to trvá podstatně déle,“ vysvětluje pěstitel Miroslav Proužek. I tak ale musí být tato pochoutka okamžitě po sklizni umístěna do tmy a chladu. V opačném případě by stále rostla, čímž se zlikviduje všechen cukr v ní a s ním i chuť, kterou lidi tak milují.