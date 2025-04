Jak vybírat chřest

Ideální je vyrazit pro chřest na farmu nebo na trh, kde máte jistotu, že koupíte ten, který vyrostl na českém poli a neputoval za vámi zdaleka. Seženete ho ale i v klasických potravinových řetězcích nebo prodejnách s ovocem a zeleninou. Abyste nebyli zklamaní, zaměřte se při nákupu chřestu na následující znaky:​

Hlavičky chřestu by měly být pevně uzavřené a svěží.

Stonek je lesklý, pevný a pružný.

Při tření stonků by měl chřest vydávat zvuky připomínající vrzání.

Čerstvý chřest má jemnou, příjemnou vůni.​

Tip: Chřest zpracujte co nejdříve po zakoupení. Pokud ho ovšem nestačíte spotřebovat, zabalte svazek do čisté vlhké utěrky a uložte ho do chladničky. Vydrží svěží několik dní, maximálně však týden.​

Zpracování chřestu

Není chřest jako chřest. V obchodech se nejčastěji setkáte se dvěma druhy – bílým a zeleným. Každý z nich potřebuje jiné zacházení, abyste si jeho chuť užili naplno.

Bílý chřest:

Odstraňte tužší dřevnatý konec, zhruba v jedné třetině délky. Chřest pečlivě oloupejte škrabkou od hlavičky až k dolnímu konci. Vložte ho do osolené vody s trochou cukru a citronové šťávy a vařte asi 5–8 minut. Poté ho dále zpracujte, přidejte do těstovin, slaného koláče, zapečte se šunkou a přelijte holandskou omáčkou nebo jinak upravte podle chuti.

Zelený chřest:

Pokud je spodní třetina stonku silnější, můžete ji oloupat. Jinak chřest neloupejte. Odstraňte dřevnatý konec. Chřest povařte ve vroucí osolené vodě 2–3 minuty nebo vařte v páře. Poté ho rychle zchlaďte ve studené vodě s ledem, aby si zachoval křehkost a barvu. Zpracovávejte dál podle chuti.

Tip: Dřevnaté konce a slupky chřestu nevyhazujte – jsou plné chuti a živin. Využijte je k přípravě vývaru. Stačí je opláchnout a uvařit v osolené vodě s trochou cukru a citronové šťávy. Bude to trvat 25–30 minut. Vývar sceďte a použijte jako základ pro polévky, rizota nebo omáčky.​

Jak využít chřest v kuchyni

Tato úžasná zelenina vás překvapí tím, na kolik způsobů ji můžete v kuchyni zpracovat. Vždycky se vám odmění lahodnou a jemnou chutí. Chřest se vám přitom nikdy nepřejí, protože jeho sezona je poměrně krátká, takže jen tak tak stihnete vyzkoušet všechny recepty, které vás zaujmou.

Na polévku : Jako základ pro jemný krém použijte vývar z odřezků. Polévku můžete zjemnit zakysanou smetanou nebo smetanou na vaření, podávejte ji s opečenými krutony nebo osmaženými kousky slaniny.

: Jako základ pro jemný krém použijte vývar z odřezků. Polévku můžete zjemnit zakysanou smetanou nebo smetanou na vaření, podávejte ji s opečenými krutony nebo osmaženými kousky slaniny. Na gril : Čerstvý zelený chřest potřete olivovým olejem, osolte a opepřete. Grilujte 3–4 minuty z každé strany.

: Čerstvý zelený chřest potřete olivovým olejem, osolte a opepřete. Grilujte 3–4 minuty z každé strany. Na rizoto: Pro přípravu jemného rizota můžete použít jak zelený, tak bílý chřest. Výborně si rozumí s kuřecím masem, salsicciou a parmazánem. Ke konci můžete pokrm zjemnit kouskem másla.

Pro přípravu jemného rizota můžete použít jak zelený, tak bílý chřest. Výborně si rozumí s kuřecím masem, salsicciou a parmazánem. Ke konci můžete pokrm zjemnit kouskem másla. Na pečení : Zapečte chřest jen tak se šunkou, sýrem a cherry rajčaty. Můžete ho také přidat na domácí pizzu, quiche či slaný koláč.

: Zapečte chřest jen tak se šunkou, sýrem a cherry rajčaty. Můžete ho také přidat na domácí pizzu, quiche či slaný koláč. Do salátu : Vařený nebo grilovaný chřest můžete také přidat do jarního zeleninového salátu. Nekombinujte v něm ale moc chutí, aby tato lahodná zelenina v pokrmu vynikla.

: Vařený nebo grilovaný chřest můžete také přidat do jarního zeleninového salátu. Nekombinujte v něm ale moc chutí, aby tato lahodná zelenina v pokrmu vynikla. Do těstovin: Zkuste smíchat chřest s oblíbenou pastou a lehkou sýrovou či smetanovou omáčkou.