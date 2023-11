Čaj zahřeje i dodá energii. Zkuste kromě černého také zelený či bylinkový

Čajová moderna Cold brew

Stejně jako kafeholici i milovníci čaje objevili kouzlo netradiční přípravy za studena. Dlouhé luhování ve studené vodě nabízí skvělou chuť plnou nových tónů, kterých si ve stejném čaji připraveném tradičně ani nevšimnete. K jeho přípravě je ideální pomůckou french press, tedy skleněná válcovitá nádoba s pístem, kterým po vyluhování stlačíte lístky dolů – dost možná ho používáte pro přípravu kávy Matcha

Prášek ze zeleného čaje s výraznou čajovou chutí je už řadu let hitem. Můžete si z něj ráno udělat latte, které vám dodá pořádné povzbuzení do nového dne a pěknou porci antioxidantů. Ale skvělý je také do jídla – speciálně v cukrařině už se zabydlel jako dost oblíbená ingredience. Taková matcha zmrzlina, pokud je správně udělaná s dostatečným množstvím čaje, je opravdová lahůdka. Bubble tea

Vznikl v osmdesátých letech na Tchaj-wanu a stal se módní záležitostí ve velké části světa. Jeho největší zajímavostí jsou žvýkací průhledné tapiokové kuličky. Bubble tea se svými zářivými barvami a ovocnými příchutěmi získal image tak trochu komerční lahůdky, takže řada konzervativních čajomilců ho pochopitelně nechce ani vidět. Ale vyzkoušejte ho a posuďte sami. Čajové gurmánství

Čaj má pověst ušlechtilého nápoje pro kultivované lidi, proto není divu, že se ho snaží využívat šéfkuchaři ke zvýšení luxusního dojmu ze svých specialit. V polovině přepychových restaurací najdete na nějakém jídle čajový poprašek, sencha granolu či marinádu z kouřového čaje. Má to dobrý zvuk, a tak možná jde i o zajímavý tip pro domácí kuchaře. Oslnění návštěvy je zaručeno. Kombucha

Kvašený perlivý čaj si dnes milovníci přírodní stravy vyrábějí doma, ale pokud nejste fanoušky takových experimentů, snadno ho koupíte už i v supermarketech, pěkně lahvovaný s cool etiketou. Kombucha je moderní a také velmi zdravá. Spojuje v sobě zdravotní výhody čaje s výhodami fermentace, má tedy i blahodárné probiotické účinky. Určitě stojí za pozornost.