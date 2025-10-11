Exotický půvab i nedůvěra
Brambory původně pocházejí z oblasti dnešního Peru a Bolívie, kde je původní obyvatelé s úspěchem pěstovali už před 5 tisíci až 8 tisíci lety. Do Evropy se první hlízy dostaly až v 16. století, kdy je přivezli španělští a nezávisle na nich i angličtí dobyvatelé.
Zpočátku však Evropané nevěděli, co si s podivnou rostlinou počít. Někteří ji považovali za okrasnou, jiní se jí báli kvůli jejím příbuzným – lilkům a rulíku zlomocnému, které jsou jedovaté. Někdy se zase šířily pověry, že brambory způsobují chudokrevnost.
Nejprve se brambory pěstovaly pro okrasu v klášterních zahradách a zámeckých botanických sbírkách. Traduje se, že se půvabné květy brambor staly u leckterého dvora hitem – například francouzská královna Marie Antoinetta si jimi údajně zdobila vlasy a král Ludvík XVI. je nosil ležérně zastrčené v knoflíkové dírce.
