Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor

Autor:
Dnes si život bez nich neumíme představit, víte ale, že brambory nebyly v Evropě vždy doma? Jejich cesta z jihoamerických And do našich kuchyní trvala spoustu let a byla plná předsudků a nedůvěry. Začtěte se do příběhu jedné z nejzásadnějších potravin české kuchyně.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Exotický půvab i nedůvěra

Brambory původně pocházejí z oblasti dnešního Peru a Bolívie, kde je původní obyvatelé s úspěchem pěstovali už před 5 tisíci až 8 tisíci lety. Do Evropy se první hlízy dostaly až v 16. století, kdy je přivezli španělští a nezávisle na nich i angličtí dobyvatelé.

Zpočátku však Evropané nevěděli, co si s podivnou rostlinou počít. Někteří ji považovali za okrasnou, jiní se jí báli kvůli jejím příbuzným – lilkům a rulíku zlomocnému, které jsou jedovaté. Někdy se zase šířily pověry, že brambory způsobují chudokrevnost.

Bramborový salát s červenou řepou a vejci

Bramborový salát s červenou řepou a vejci

Recept

Střední

45 min
Lokše s kachním masem

Lokše s kachním masem

Recept

Střední

150 min
Bramborové hranolky

Bramborové hranolky

Recept

Lehké

20 min

Nejprve se brambory pěstovaly pro okrasu v klášterních zahradách a zámeckých botanických sbírkách. Traduje se, že se půvabné květy brambor staly u leckterého dvora hitem – například francouzská královna Marie Antoinetta si jimi údajně zdobila vlasy a král Ludvík XVI. je nosil ležérně zastrčené v knoflíkové dírce.

Další stovky vyzkoušených bramborových receptů najdete na iDNES.cz/Recepty



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Guláš zdaleka nejen volební. Jak připravit klasiku, která nikdy neomrzí

Je jen málo jídel, která dokážou zahřát na těle i na duši tak jako poctivý hutný guláš. Vůně, která se line z kuchyně, když se maso s cibulí a paprikou pomalu dusí, je nezaměnitelná, je to skutečná...

Hebkost, vyladěná chuť i textura. Krémové polévky podle foodblogerek

Když se venku ochladí, nastává ideální čas na krémové polévky. Jsou syté, sametově jemné a navíc neuvěřitelně variabilní. Abychom zjistili, jak na tu pravou „comfort food“ v tekuté podobě, oslovili...

Čočková sekaná

Čočková sekaná

Střední

80 min

Skvělá varianta sekané pro vegetariány.

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč

Střední

65 min

Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Dýňová pomazánka

Dýňová pomazánka

Lehké

35 min

Zbyla vám z vaření dýně? Zužitkujte ji na pomazánku.

Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor

Dnes si život bez nich neumíme představit, víte ale, že brambory nebyly v Evropě vždy doma? Jejich cesta z jihoamerických And do našich kuchyní trvala spoustu let a byla plná předsudků a nedůvěry....

11. října 2025

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč

Střední

65 min

Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Hebkost, vyladěná chuť i textura. Krémové polévky podle foodblogerek

Když se venku ochladí, nastává ideální čas na krémové polévky. Jsou syté, sametově jemné a navíc neuvěřitelně variabilní. Abychom zjistili, jak na tu pravou „comfort food“ v tekuté podobě, oslovili...

9. října 2025

Dýňová pomazánka

Dýňová pomazánka

Lehké

35 min

Zbyla vám z vaření dýně? Zužitkujte ji na pomazánku.

Uzená kotleta se špenátem

Uzená kotleta se špenátem

Střední

60 min

Toto jídlo musíte vyzkoušet, pokud máte rádi klasické recepty.

Čočková sekaná

Čočková sekaná

Střední

80 min

Skvělá varianta sekané pro vegetariány.

Dýňový cheesecake

Dýňový cheesecake

Střední

165 min

Cheesecake z dýně je velmi jemný a jeho chuť vás mile překvapí.

Salát s bulgurem a dýní

Salát s bulgurem a dýní

Lehké

30 min

Zdravý salátek, který vám dodá všechny důležité živiny.

Guláš zdaleka nejen volební. Jak připravit klasiku, která nikdy neomrzí

Je jen málo jídel, která dokážou zahřát na těle i na duši tak jako poctivý hutný guláš. Vůně, která se line z kuchyně, když se maso s cibulí a paprikou pomalu dusí, je nezaměnitelná, je to skutečná...

4. října 2025

Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří

Advertorial

Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry...

3. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Dýňová polévka s karamelovými jablíčky

Dýňová polévka s karamelovými jablíčky

Střední

60 min

Vyzkoušejte podzimní polévku ze sladkých i slaných surovin.

Hrušky jako most mezi tradicí a inovací. Podzimní recepty podle foodblogerů

Zatímco jablka na podzim strhávají veškerou pozornost, hrušky tiše dozrávají. A právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadné, ale s nečekaně pestrým charakterem. V kuchyni zvládnou všechno od...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.