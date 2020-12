Vychutnejte si Štědrý večer netradičně. Bramborový salát v novém hávu

Dohadujete se doma každý rok o to, jaké ingredience vmíchat do tradiční a nepostradatelné přílohy v štědrovečerním menu? My jsme pro letošek vyzkoušeli úplně nové varianty, které chutnají přímo báječně. Zkuste také změnu.