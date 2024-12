Salám, hrášek, mrkev, olivy. Kde se vzal bramborový salát a co do něj patří

Zlatým hřebem vánoční tabule v Česku není kapr, vánočka nebo cukroví. Je to bramborový salát, který se mnohde míchá v lavoru, aby ho bylo dost. O tom, který je ten nejlepší a pravý, se vedou spory nejen mezi odborníky, ale také napříč rodinami. Schválně, co do něj podle vás nepatří? A víte, kde se vlastně na našem svátečním stole vzal?