Krásný bodlák ze Středozemí. Artyčok využijete na pizzu, do salátu i k masu

Historické okénko

Kdysi žila na ostrově Kinaros nádherná nymfa, do níž se zamiloval samotný vládce bohů Zeus. Žárlil na ni, a aby nemohla nikdy patřit jinému, proměnil ji v artyčok – jemné a měkké srdíčko chrání pichlavé lupeny fialové barvy, které mají připomínat oči této krásky.

Kdo na něj sáhne, tomu se ruce zbarví dočerna. Jako první artyčoky objevili Sicilané, kteří je ve velkém pěstovali už v 15. století, pak se také dostaly do dalších teplých krajin, kromě Itálie také do Řecka, Francie a dál do Evropy.