Legendární ZZ Top míří do Pardubic. Vyhrajte vstupenky na jižanský koncert

Když se řekne ZZ Top, každému se okamžitě vybaví ikonické dlouhé plnovousy, sluneční brýle a chytlavé kytarové rify. Málokdo ale ví, že v téhle image se ukrývá jeden z nejlepších vtipů rockové historie. Jediným členem kapely, který ikonický plnovous nikdy nenosil a celý život si nechává narůst jen knír, je totiž bubeník. A jak se jmenuje? Frank Beard – tedy v doslovném překladu Frank „Vous“.
Tahle texaská parta, která vznikla na úplném sklonku roku 1969, stihla za pět dekád prodat přes 60 milionů alb a nesmazatelně se zapsat do popkultury. V osmdesátých letech doslova pobláznili stanici MTV svými videoklipy, ve kterých hrál hlavní roli nadupaný červený hot rod Ford Coupe z roku 1933. Auto dostalo jméno Eliminator, stejně jako jejich nejúspěšnější diamantové album, ze kterého pocházejí hity jako Gimme All Your Lovin’ nebo Sharp Dressed Man.
Pardubická enteria arena se tak může těšit nejen na poctivý, syrový blues-rock, ale dost možná i na vizuální speciality, kterými jsou ZZ Top proslulí. Mezi ně patří například slavné kytary potažené pravou bílou ovčí kožešinou, které se frontmanovi Billymu Gibbonsovi umějí během hraní hitu Legs mechanicky otáčet kolem pasu o 360 stupňů.
O tom, jak obrovským fenoménem kapela je, svědčí i fakt, že si jich všiml Hollywood. Zahráli si stylové cameo ve sci-fi hitu Návrat do budoucnosti III, kde v kulisách divokého západu roku 1885 odehráli vtipnou country verzi své skladby Doubleback – samozřejmě i s protáčením akustických kytar. V roce 2004 je pak do Rock & Roll Hall of Fame neuvedl nikdo menší než Keith Richards z The Rolling Stones.
Frontman Billy F. Gibbons se na české publikum nesmírně těší: „Hraní v Evropě nás vždy baví, protože tamní návštěvníci patří k nejenergičtějším, jaké jsme poznali. Jazyková bariéra neexistuje, když je společným jazykem rock.“
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