Ztracená knihovna, kocour, chlapec. Působivá dětská e-kniha zdarma

Když se v parku v městečku Martinvil znenadání objeví malá veřejná knihovnička, kterou střeží velký zrzavý kocour, jedenáctiletý Evan si vezme z regálu dvě knížky. Netuší, že mu to změní celý život.
S kamarádem Rafem rychle přijdou na to, že jedna z vypůjčených knížek má souvislost s událostí z dávné doby, o níž nikdo z dospělých nechce příliš mluvit. Jejich cesta za klíčem k záhadě obrátí vzhůru nohama nejen jejich život, ale i celé město.
Příběh je vyprávěn střídavě z různých perspektiv – z té Evanovy, dále pohledem kocoura Mortimera či knihovnice Pom. Nepostrádá napětí, zvraty i nenásilné prolnutí skutečného s nadpřirozeným.
Poutavý titul pro menší čtenáře napsaly dvě americké spisovatelky. Jednou z nich je Rebecca Stead, která v roce 2010 získala ocenění Newberry Medal udělované nejlepším dílům americké dětské literatury.
Spolu s ní tvořila Wendy Mass, která k literatuře tíhla od dětství a vyzkoušela si například i práci knihovnice, později vystudovala tvůrčí psaní na několika univerzitách v USA. O překlad se postarala Milena Poláčková.