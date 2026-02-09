  • Pondělí 9. února 2026 Apolena

Ztracená knihovna, kocour, chlapec. Působivá dětská e-kniha zdarma

Jak to dopadne, když si jedenáctiletý kluk vezme dvě knihy z regálu v tajemné knihovně hlídané zrzavým kocourem? Poutavý příběh pro dětské čtenáře napsaly americké spisovatelky Rebecca Stead a Wendy Mass. Uživatelé iDNES Premium získají jejich e-knihu Ztracená knihovna zdarma.

Ztracená knihovna | foto: Knihy Dobrovsky

Když se v parku v městečku Martinvil znenadání objeví malá veřejná knihovnička, kterou střeží velký zrzavý kocour, jedenáctiletý Evan si vezme z regálu dvě knížky. Netuší, že mu to změní celý život.

spisovatelka Rebecca Stead
spisovatelka Wendy Mass
Ztracená knihovna
S kamarádem Rafem rychle přijdou na to, že jedna z vypůjčených knížek má souvislost s událostí z dávné doby, o níž nikdo z dospělých nechce příliš mluvit. Jejich cesta za klíčem k záhadě obrátí vzhůru nohama nejen jejich život, ale i celé město.

Příběh je vyprávěn střídavě z různých perspektiv – z té Evanovy, dále pohledem kocoura Mortimera či knihovnice Pom. Nepostrádá napětí, zvraty i nenásilné prolnutí skutečného s nadpřirozeným.

Poutavý titul pro menší čtenáře napsaly dvě americké spisovatelky. Jednou z nich je Rebecca Stead, která v roce 2010 získala ocenění Newberry Medal udělované nejlepším dílům americké dětské literatury.

Spolu s ní tvořila Wendy Mass, která k literatuře tíhla od dětství a vyzkoušela si například i práci knihovnice, později vystudovala tvůrčí psaní na několika univerzitách v USA. O překlad se postarala Milena Poláčková.

