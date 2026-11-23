Finále zamíří do O2 areny
Na jedenáctou epizodu naváže vyvrcholení celé série. Akce Zrádci: Poslední stůl přinese 2. prosince do pražské O2 areny premiéru závěrečné epizody a živou show. Vstupenky na tento samostatný večer lze zakoupit v síti Ticketportal.
U televizní obrazovky mohou diváci rozebírat podezřelé pohledy a hlasování u kulatého stolu jen mezi sebou. Tentokrát budou mít na dosah i ty, kteří atmosféru hry zažili na vlastní kůži. Středeční projekce jedenácté epizody přinese šanci prožít další zvraty na velkém plátně – a přímo v doprovodu hráčů třetí řady.
Výherci se svým doprovodem usednou ve VIP sále multikina CineStar na pražském Andělu. Závěrečnými titulky ale večer nekončí: hned po promítání naváže živá diskuze s režisérem Markusem Krugem a vybranými hráči. Diváci tak nahlédnou do zákulisí a uslyší jejich pohled na dění ve hře, která nezadržitelně míří k rozuzlení.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
V rychlosoutěži iDNES Premium získá pět vylosovaných výherců po dvou vstupenkách na promítání jedenácté epizody Zrádců ve středu 25. listopadu 2026 v kině CineStar Praha Anděl, včetně následné diskuze.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít trochu štěstí při slosování. Výherce vylosujeme ve středu ráno a projekce je čeká ještě tentýž den večer. Soutěž je proto ideální pro zájemce, kteří zvládnou dorazit do Prahy i na poslední chvíli.